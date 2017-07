Schrijvers staken na vertrek geliefde directeur-uitgever

Ze vertrekt naar de snel groeiende uitgeverij Das Mag. Naar de reden én de gevolgen van het geschil moeten het personeel en de auteurs gissen; een verklaring van VBK bleef tot nu toe uit.

En dat pikken de schrijvers niet. Ze gaan staken. 'Uit liefde voor de literatuur en de uitgeverij' kwamen ze gisteren met een petitie, waarin ze verklaren de pen niet eerder op te pakken voordat VBK-directeur Wiet de Bruijn tekst en uitleg geeft. De schrijvers vinden de gang van zaken "onbegrijpelijk, want het succes van Atlas Contact bestaat bij de gratie van haar schrijvers en medewerkers - Mizzi van der Pluijm in het bijzonder". De brief wordt ondertekend door onder (veel) meer: Adriaan van Dis Geert Mak, Hanna Bervoets, Nico Dijkshoorn, Dick Swaab, Oek de Jong, Niña Weijers, Yvonne Kroonenberg, Vonne van der Meer en Mensje van Keulen.

Hoewel niet officieel bekend is wat de reden van het conflict is tussen Van der Pluijm en VBK is, lijkt het te gaan om een verschil in inzicht over commerciële belangen enerzijds en het bewaken van de literaire koers anderzijds. De schrijvers in hun brief: "Wij vrezen dat de belangen van uitgeversgroep VBK niet stroken met de waarden van uitgeverij Atlas Contact".

Reputatie Mizzi van der Pluijm (54) heeft in de literaire wereld een onberispelijke reputatie. Zij wordt er voor verantwoordelijk gehouden dat Atlas Contact nu wordt gerekend tot een van de belangrijkste uitgeverijen van Nederland, zeker op het gebied van fictie. Ze splitste het bedrijf op in drie goedlopende takken. Naast fictie zijn dat de poten non-fictie en business. Op de Frankfurter Buchmesse, die dit jaar in het teken stond van boeken uit Nederland en Vlaanderen, vormde de stand van Van der Pluijms uitgeverij het kloppend hart van de Nederlandse vertegenwoordiging. Van der Pluijm gaat nu bij de snel groeiende uitgeverij Das Mag aan de slag, dat ook al meermaals een uitvalsbasis was voor ontevreden auteurs van De Bezige Bij.

