Schrijver Philip Roth (85) overleden

Roth was een van de grootste Amerikaanse schrijvers van de tweede helft van de vorige eeuw, samen met onder anderen Saul Bellow en John Updike. Hij schreef vooral over de Joodse identiteit en de Amerikaanse politieke cultuur.

Bekende romans van Roth zijn het seksueel revolutionaire Portnoy's Complaint (1969) en de Kepesh-trilogie bestaand uit The Breast, The Professor of Desire en The Dying Animal, die gaan over het leven van de seksueel vrijgevochten professor David Kepesh. Roths meest geroemde boeken zijn American Pastoral (1997), I Married a Communist (1998) en The Human Stain (2000), samen de 'American Trilogy' omdat ze het naoorlogs Amerika beschrijven.

Roth werd diverse malen bekroond voor zijn werk. In 1997 kreeg hij de prestigieuze Pulitzer-prijs voor American Pastoral. In 1998 ontving hij de National Medal of Arts van het Witte Huis. In 2002 werd hij onderscheiden met de gouden medaille van de American Academy of Arts and Letters voor zijn gehele oeuvre.