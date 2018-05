Schrijfster Renate Dorrestein overleden

Volgens haar uitgever verliest de Nederlandse literatuur "een van haar meest gedreven en beste schrijvers, al zullen haar romans nog langdurig voortleven".

Afgelopen september maakte de schrijfster bekend dat ze aan slokdarmkanker leed, via een interview in de Volkskrant. De prognose was niet best, artsen gaven haar nog geen jaar. Maar over het naderende einde wilde ze niet meer praten, althans niet in de krant: “Ik wil er geen kroniek van een aangekondigde dood van maken. Straks krijgen we het probleem dat ik niet op tijd dood ga. Dan zeggen de mensen: ‘Huh, lééft die nog? Die heeft ook altijd wat te piepen’.”

Waar Dorrestein nog wél graag over praatte was ‘het huis van de fictie, met haar oneindige kamers en zalen’ - de metaforen vloeiden moeiteloos uit haar mond. In dat huis verbleef ze tijdens haar ziekteperiode zoveel mogelijk, tussen de ziekenhuisbezoeken door. In die periode maakte ze een zelfportret met selectie uit eigen werk, genaamd 'Dagelijks werk. Een schrijversleven'.

In wat haar laatste werk zou blijken te zijn, diepte ze artikelen, brieven, kattebelletjes, lezingen en inleidingen op - deels ongepubliceerd of alleen in kleine oplages. Haar reden om dit boek, of 'oefenoeuvre' zoals ze het zelf omschreef, te schrijven? "Stel je voor dat je na je dood, als je je niet meer kunt verweren, een biográáf achter je aan krijgt."

Carrièreverloop Renate Dorrestein (25 januari 1954) debuteerde met de roman ‘Buitenstaanders’ (1983) en schreef daarna nog zo’n 35 andere boeken, waaronder ‘Ontaarde moeders’ (1992), ‘Een hart van steen’ (1998), ‘Mijn zoon heeft een seksleven en ik lees mijn moeder Roodkapje voor’ (2006) en ‘De stiefmoeder’ (2014). In veel van haar romans staan bloedverwanten elkaar naar het leven en is het gezin bepaald geen veilige haven, eerder een gevangenis. De zelfmoord van haar zusje in 1979 speelde een belangrijke rol in haar leven en werk, zoals onder meer blijkt uit ‘De blokkade’ (2013), waarin ze haar eigen writersblock beschrijft. Haar beste boek is ‘Weerwater’ (2015), vond de schrijfster zelf: “Daarin komen alle draden uit mijn oeuvre samen.” In deze apocalyptische roman wordt de hele wereld vernietigd, op één plek na: Almere, of all places. Dorrestein wordt op Hemelvaartsdag, 10 mei, in besloten kring begraven. Door het hele land worden in boekhandels en bibliotheken condoleanceregisters geplaatst waar "lezers een laatste groet kunnen brengen", meldt de uitgever.

