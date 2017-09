Schorsing studentenvereniging Groningen na 'slet-van-de-zomer-bokaal'

De Groningse roeivereniging Aegir heeft twee leden geschorst na een seksistische column in verenigingsblad De Ster. In het artikel wordt de ‘slet van de zomer’ beschreven op een manier die ‘beneden alle peil is en richting onze vrouwelijke leden zwaar beledigend’, aldus het bestuur. Dat is onacceptabel, laat praeses Sándor Kruse weten. “Wij nemen dit hoog op.”

Aegir is een subvereniging van Vindicat, het corps dat een jaar geleden in het nieuws kwam omdat een bangalijst inclusief telefoonnummers op internet circuleerde. De column is voor Vindicat aanleiding Aegir te schorsen. Kruse betreurt dat, maar begrijpt het ook ‘gelet op de eerdere maatschappelijke ophef en discussie rondom seksisme in het studentenleven’.

De ophef rond de column in De Ster ontstond toen het Groningse stadsblad Sikkom zondag de integrale tekst op haar website publiceerde. “De vrouw die er met de Slet van de Zomer Bokaal vandoor gaat is een jong hertje dat afgelopen jaar de oceaan is overgestoken om onze G.S.R. te betreden,” luidt een passage.

Voor seksisme is geen plaats binnen onze mooie roei­ver­e­ni­ging. Sándor Kruse, praeses Aegir

'Iets nieuws' De vrouw werd aangeduid met haar initialen en het jaartal dat zij lid werd. Praeses Kruse wil niet kwijt of het kiezen van een ‘zomerslet’ een jaarlijks terugkerende praktijk is in het verenigingsblad. “Naar mijn inziens is dit iets nieuws. Ik wil hier noch bevestiging noch uitsluitsel over geven.” De vereniging geeft aan gesprekken te voeren met alle leden om herhaling te voorkomen. “Bij Aegir moet iedereen zich prettig en veilig kunnen voelen bij het uitoefenen van de roeisport en andere verenigingsactiviteiten,” aldus Kruse. “Voor seksisme is geen plaats binnen onze mooie roeivereniging.” De geschorste leden – de auteur van het stuk en de verantwoordelijke eindredacteur – mogen daarom een jaar lang op geen enkele wijze betrokken zijn bij de vereniging. Vindicat laat aan het Dagblad van het Noorden weten ‘geschokt’ te zijn door de seksistische column. “Wij waren niet op de hoogte van het bestaan van dit blad. Onze subverenigingen opereren onder onze vlag en dienen zich te conformeren aan onze normen en waarden,” zegt Vindicat-voorzitter Stijn Derksen in een schriftelijke reactie.

Cultuurverandering Wat de schorsing precies inhoudt, is niet duidelijk. Volgens Vindicat geeft de schorsing aan roeivereniging Aegir ‘de ruimte om seksisme binnen de vereniging tegen te gaan’. “Aan het einde van het jaar zullen wij beoordelen of de gewenste cultuurverandering is bewerkstelligd en de schorsing kan worden opgeheven”, aldus Derksen. De bangalijst waarin vrouwen op hun seksuele vaardigheden werden beoordeeld was destijds reden om dertien Vindicaters te schorsen. De gemeente Groningen, de Hanze Hogeschool en de Rijksuniversiteit volgen de verrichtingen van het studentencorps sinds een jaar nauwlettend, mede door geweldsincidenten tijdens de ontgroeningsrituelen. De vereniging moet zich aan een gedragscode houden. Als dat niet lukt, verliest ze haar accreditatie en daarmee haar financiering. De Groningse universiteit wil nog niet reageren op de seksistische column. Zij wil eerst met Aegir zelf in gesprek gaan over het incident. Lees ook: Studentencorps Vindicat schorst makers 'bangalijst'

