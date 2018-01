Schooluitval en analfabetisme rijzen in Hongarije de pan uit door hervormingen

Het zijn geen fijne cijfers voor een regering die hoog heeft ingezet op onderwijsvernieuwing: een kwart van de 15-jarige Hongaarse scholieren is functioneel analfabeet. Ze kunnen technisch wel lezen maar begrijpen weinig van een tekst. Ook rekenen is een probleem, zo blijkt uit een geheim gehouden regeringsrapport waar dagblad Népszava onlangs beslag op wist te leggen.

Lees verder na de advertentie

Nóg zorgelijker is misschien wel dat het aantal schoolverlaters in geen jaren zo hoog is geweest, vooral bij vakopleidingen, waar een kwart voortijdig afhaakt. Juist die vakopleidingen zijn de focus van het onderwijsbeleid van de regering-Orbán, die de ontwikkeling van productiebedrijven als speerpunt van de economische politiek beschouwt. Het onderwijs moet daarom vooral voor de industrie geschikte arbeidskrachten afleveren.

Vakschool Sinds twee jaar wordt het aantal gymnasia (algemene middelbare scholen) verminderd en worden jongeren zoveel mogelijk gestimuleerd een vakschool te volgen. De leerplicht ging omlaag van 18 naar 16 jaar en op universiteiten, vooral de sociale vakken, is flink bezuinigd. De leerdruk is enorm toegenomen Sinds de regering eerdere onderwijshervormingen ongedaan heeft gemaakt, alle openbare scholen onderbracht onder één staatsbureau en een nieuw, verplicht lesprogramma invoerde met daarin onder meer een verplichte dagelijkse gymles, is de leerdruk ook enorm toegenomen. Vrijdag voerden Hongaarse scholieren actie tegen de verouderde leerstof, de achterhaalde lesmethodes en de overladen lesdagen. 's Ochtends organiseerden ze in het hele land fora over de staat van het onderwijs en 's middags demonstreerden duizenden bij het parlement in Boedapest. Pedagoge Csilla Aczél is blij met die acties. De moeder van twee dochters koos om financiële redenen voor een baan in het bedrijfsleven, maar volgt de onderwijsontwikkelingen nauwgezet. Tot haar opluchting slaagde haar oudste een jaar geleden voor het toelatingsexamen van een goed gymnasium. Vanwege het kleinere aantal plaatsen wordt dat steeds moeilijker. "Ze is een goede leerling, maar zelfs voor haar was het toelatingsexamen zwaar", zegt Aczél. Ze vindt het zorgwekkend dat het huidige onderwijssysteem veel jongeren op veertienjarige leeftijd dwingt tot een vakopleiding, die de rest van hun leven bepaalt. "Met zo'n beperkte vooropleiding zijn ze absoluut niet voorbereid op een veranderende wereld. Hun vakkenpakket is ook zo gering dat ze geen kans maken om verder te studeren." Als voorbeeld noemt ze verpleegvakscholen: "Biologie of natuurkunde krijgen die leerlingen niet. Arts kunnen ze nooit worden." Haar jongste zit nog in het kleuteronderwijs, maar ze maakt zich nu al zorgen over de lagere school: "De onderwijshervormingen werden ingevoerd toen mijn oudste naar de vierde ging en die kreeg het daarna echt veel zwaarder."