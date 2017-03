Schoolleiders zijn negatief over Bussemaker en Dekker

Staatssecretaris Sander Dekker nam de afgelopen jaren harde maatregelen om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Hij voerde bijvoorbeeld de rekentoets in, maar dat werd hem niet in dank afgenomen door schoolleiders. Directeuren binnen het basis- en voortgezet onderwijs vinden de prestatiedruk te hoog en zijn bang dat zij niet genoeg ruimte hebben voor de persoonlijke vorming van hun leerlingen. Dat blijkt uit een enquête van DUO Onderwijsonderzoek onder 562 directeuren in het basisonderwijs en 316 schoolleiders in het voortgezet onderwijs.

Tussen 2012 en 2017 voerde DUO vijf onderzoeken uit naar het vertrouwen in staatssecretaris Dekker. In 2012 vertrouwde meer dan 80 procent van de schoolleiders Dekker nog. De afgelopen jaren daalde dit percentage gestaag tot een dieptepunt. Dit jaar zegt slechts 30 procent van de directeuren vertrouwen te hebben in Sander Dekker.

Meer vertrouwen in Bussemaker Iets meer dan de helft van de ondervraagde schoolleiders heeft vertrouwen in minister Jet Bussemaker. In 2012 was dit nog meer dan 80 procent. Directeuren vellen dus een harder oordeel over Dekker. Dit is te verklaren doordat hij het basis- en voortgezet onderwijs in zijn portefeuille heeft, zegt Laura van Baars, onderwijsredacteur van Trouw. “Minister Bussemaker richt zich voornamelijk op hoger onderwijs. Schoolleiders in het basis- en voortgezet onderwijs hebben dus meer te maken met Dekker.” De directeuren hebben vooral kritiek op de invoering van de rekentoets. In het schooljaar 2014/2015 werd deze toets een verplicht onderdeel van het eindexamen. Ook zijn zij niet blij met de verkiezingen voor ‘excellente scholen’. Sinds 2012 kunnen scholen de titel ‘excellente school’ krijgen als zij bijvoorbeeld extra aandacht besteden aan hoogbegaafde leerlingen en hun leerlingen goede eindresultaten behalen. “Scholen kregen het gevoel dat zij in korte tijd veel verbeteringen moesten doorvoeren”, zegt Van Baars. “Zij voelden zich te veel opgehangen aan leerprestaties.”

