Schoolexamen is het ondergeschoven kindje

Ze hebben meer het karakter gekregen van een ‘oefening’ voor de landelijke afsluiter, concludeert de Commissie Kwaliteit Schoolexaminering in een maandag verschenen rapport. Er is te weinig afstemming tussen de verschillende vakken, het aantal toetsen is op veel scholen te groot en de registratie van resultaten is complex en gevoelig voor fouten.

Aanleiding voor het onderzoek is het examendebacle bij VMBO Maastricht, waarbij van alles mis bleek met de schoolexamens. Dat riep de vraag op hoe het er in de rest van Nederland voorstaat met de kwaliteit van het schoolexamen. De VO-Raad, de koepel van middelbare scholen, installeerde daarom een commissie om hier onderzoek naar te doen.

De commissie heeft geen ‘grootschalige onregelmatigheden’ ontdekt bij de uitvoering van schoolexamens, maar ruimte voor verbetering is er zeker. Zo richten scholen zich te veel op de administratie, zoals het op tijd versturen van de cijfers, en corrigeren directeuren, schoolbesturen en de inspectie te weinig als er dingen misgaan. Ook hanteren scholen een ‘te informele werkwijze’, stelt de commissie. De positie van de examensecretaris is niet sterk genoeg en de verdeling van taken vaak niet helder.

“Die kwetsbaarheden moeten we we aanpakken”, zegt Paul Rosenmöller, voorzitter van de VO-raad. “Dit grondige rapport biedt daarvoor goede handvatten. Daar zit het huiswerk voor de scholen en dat gaan we met hen bespreken.”

Volgens Rosenmöller maakt de ‘sterke overheidssturing’ op resultaten van het centraal examen het moeilijk voor scholen om het schoolexamen de plaats te geven die het verdient. “Dat vraagt om aanpassing van de regelgeving en daar moeten we over in gesprek met de overheid.”

