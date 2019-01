Schone toplanden in corruptieranglijst doen te weinig tegen witwassen

Een bekende kopgroep van ‘schone’ landen voert de nieuwste corruptieranglijst van Transparency International aan. Maar dat betekent niet dat deze landen geen corruptie kennen, stelt deze non-gouvernementele organisatie.

Voor het derde jaar op rij zijn vier noordelijke landen – Denemarken, Finland, Zweden en Noorwegen – plus Nieuw-Zeeland, Singapore en Zwitserland het ‘schoonst’ van alle landen in de wereld. Dat betekent dat ze weinig omkoping, belangenverstrengeling of verduistering kennen in de publieke sector. Dat betreft dus de overheid.

Maar hoe zit het verder, met het bedrijfsleven of de financiële sector? Daar scoren deze landen veel minder goed, nuanceert Transparency International. Voorbeelden genoeg.

Danske Bank

Denemarken, dit jaar de nummer één, is verwikkeld in een groot witwasschandaal rond Danske Bank, de grootste bank van het land. Via een bijkantoor in Estonia is vermoedelijk 230 miljard dollar aan verdachte transacties gepasseerd. De affaire was aanleiding voor de centrale bank van Denemarken om te waarschuwen voor de financiële stabiliteit en te pleiten voor meer samenwerking met andere landen in de strijd tegen witwassen.

Zwitserse financiële instellingen spelen regelmatig een rol in internationale witwas- en corruptieschandalen. Een voorbeeld is de miljardenverduistering rond het Maleisische staatsfonds 1MDB, waarbij drie Zwitserse banken betrokken waren. Een andere Zwitserse bank is gelinkt aan het corruptieschandaal rond bouwbedrijf Odebrecht en olieconcern Petrobas in Brazilië. Credit Suisse speelde een rol in het zogenoemde tonijnschandaal dat Mozambique veel geld heeft gekost.

De Financial Action Task Force, opgericht op initiatief van de G7-landen om witwassen tegen te gaan, gaf slechts een van die zeven ‘schone’ landen een hoge beoordeling in de strijd tegen witwassen, namelijk Zweden.