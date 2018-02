Schone Russen curlen in een wit shirtje

De olympische vlam is nog niet eens ontstoken, of vroeg op de donderdagochtend klinkt voor het eerst deze Spelen in wedstrijdverband het welkom voor de OAR, de 'olympische atleten van Rusland'. Dat gebeurt in de curlinghal, voor het echtpaar Anastasia Bryzgalova en Aleksander Krusjelnitskiy, die uitkomen op het allereerste olympische onderdeel van deze Spelen: het gemengd dubbel.

Bryzgalova en Krusjelnitskiy zijn twee van de 169 Russen die door het Internationaal Olympisch Comité zijn uitgenodigd om mee te doen aan de Spelen. Het tweetal is dus aantoonbaar schoon verklaard, zoals het IOC van Russische sporters wenste in aanloop naar de Spelen. Het IOC schorste in december weliswaar Rusland vanwege een door de staat geïnitieerd dopingprogramma in Sotsji, maar zette de deur open voor Russische atleten en coaches die door een panel van drie schoon werden verklaard.

Gestript van vlag en volkslied

Er zijn wel restricties. Russen worden gestript van vlag en volkslied. Geen enkele verwijzing daarnaar mag worden gebruikt. Dus komen Bryzgalova en Krushelnitckii om 08.50 uur in een volle curlinghal (Zuid-Korea speelt drie banen verderop) onder beleefd applaus niet in nationaal tenue op. Ze dragen een zwarte broek en witte polo's, de naam van de spelers staat groot boven de tekst 'olympic athlete from Russia'. Op de borst prijkt een cirkel, met daarin dezelfde woorden als op de rug.

Het tenue komt wat simpel over, waarschijnlijk het resultaat van late besluitvorming over de opdruk

Even achter de baan is de outfit van de coaches hetzelfde. Op het shirt is aan de bovenkant een grotere zwarte streep zichtbaar. Het tenue komt wat simpel over, waarschijnlijk het resultaat van late besluitvorming over de opdruk. Vlak voor aanvang geven ze hun Amerikaanse tegenstanders nog wel een beertje met een curlingbezem in de poot cadeau.

Voor hen is het toernooi toch begonnen, als Russen. Hoe anders vergaat het tientallen andere landgenoten, die via rechtszaken proberen mee te doen. Uren voor de openingsceremonie is nog steeds niet duidelijk hoeveel Russen er nu echt mogen deelnemen. De druk op IOC-voorzitter Thomas Bach neemt toe.