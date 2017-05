Scholieren maakten Centrale Eindtoets dit jaar beter dan afgelopen jaren

Iedere leerling die de toets maakt, krijgt een standaardscore op een schaal van 501 tot en met 550. Op basis hiervan wordt het best passende brugklastype geadviseerd. Dit jaar behaalden de leerlingen gemiddeld een standaardscore van 535,6. De afgelopen jaren was dat iets lager: 0,3 punten in 2015 en 0,7 punten in 2016.

Ook kregen dit jaar iets meer leerlingen een advies voor vwo en werd iets minder vaak een advies gegeven voor het laagste vmbo-niveau, de basisberoepsgerichte leerweg.

Het toetsadvies is een second opinion op het schooladvies dat door de school voor 1 maart is gegeven. Als een leerling op de Centrale Eindtoets beter presteert dan het schooladvies aangeeft, dan moet de basisschool het eerder gegeven schooladvies van de leerling heroverwegen.

Aan de Centrale Eindtoets 2017 hebben 121.516 leerlingen deelgenomen, op 4434 scholen.

