Scholieren krijgen Italiaans paspoort voor heldendaad

Dinsdag waren ze te gast bij de interland Italië-Liechtenstein en vandaag waren ze op bezoek bij Matteo Salvini, minister van binnenlandse zaken. Hij beloofde Rami en Adam een buitengewoon cadeau: de Italiaanse nationaliteit. Daar zijn de jongens, wier ouders een paar jaar voor hun geboorte naar Italië verhuisden, ontzettend blij mee, vertelden ze journalisten.

Lees verder na de advertentie

Rami en Adam hebben al dat moois te danken aan het feit dat ze vorige week woensdag hun hoofden koel hielden, toen de bus waarin ze met 49 andere scholieren zaten, werd gekaapt. De chauffeur, van Senegalese afkomst, wilde de bus in brand zetten als protest tegen de verdrinkingsdood van zo veel Afrikanen in de Middellandse Zee. Hij verzamelde de mobieltjes van de doodsbange kinderen, liet docenten de leerlingen vastbinden en goot benzine in de bus.

Onmiddellijk gingen er stemmen op om ze te naturaliseren als beloning. Dat zou anders pas op hun achttiende kunnen.

Rami, op de achterste bank, had zijn telefoon verborgen en wist de politie te waarschuwen. Even later gebruikte Adam de telefoon om de locatie van de bus stiekem aan de agenten door te geven. Daardoor kon de politie het voertuig blokkeren en bracht iedereen het er levend vanaf.

De jongens werden tot helden gebombardeerd en waren te gast in talkshows. Onmiddellijk gingen er stemmen op om ze te naturaliseren als beloning. Dat zou anders pas op hun achttiende kunnen. Minister Salvini, die een streng anti-immigratiebeleid voert, stribbelde tegen. Hij gaf toch toe, omdat de jongens volgens hem goed begrijpen ‘wat de Italiaanse waarden zijn’.

Lees ook: