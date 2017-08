Scholiere wil vwo-diploma afdwingen via de rechter

Over het examen Frans is aan het begin van de zomer veel gedoe geweest. Volgens docenten klopten antwoorden niet, of waren meerdere antwoorden mogelijk.

Lees verder na de advertentie

De onderwijsinspectie voelde zich door alle kritiek genoodzaakt onderzoek te doen naar de klachtenafhandeling van het college voor toetsen en examens (cvte), maar concludeerde dat het college weloverwogen naar de klachten had gekeken.

Na de kritiek werd een aantal antwoorden aangepast en er werd in de normering rekening gehouden met de fouten in het antwoordmodel. Daardoor zijn de cijfers voor het eindexamen Frans relatief hoger uitgevallen dan die voor andere examens.

Over het examen Frans is aan het begin van de zomer veel gedoe geweest

Toch heeft het college volgens de advocaat van de scholiere niet genoeg gedaan om de fouten in het eindexamen te repareren. Hij wil dat de rechter het cvte opdraagt het antwoord dat de scholiere gaf op vraag 15 alsnog goed te keuren. Dat zou haar extra punten, en dus een diploma, opleveren.

Het antwoord op vraag 15 was een van de antwoorden die onder vuur lag. Volgens docenten Frans waren er meer antwoorden mogelijk, terwijl het antwoordmodel er in eerste instantie maar één gaf. Later besloot het cvte een tweede mogelijkheid ook goed te rekenen.

Jeannette Noordermeer, sectievoorzitter Frans van de beroepsvereniging van talendocenten, is daar wel tevreden mee. “Ik geloof niet dat leerlingen nu nog benadeeld zijn”, zegt ze. Zij vreest het effect als de scholiere gelijk krijgt. “Dan gaan meer leerlingen hun diploma bij de rechter afdwingen. Ik sta al 31 jaar voor de klas en bij mijn weten is dat nog nooit gebeurd.”

Dat de scholiere haar diploma niet krijgt omdat ze 0,05 punt tekort komt, is op zich niet opvallend. Elk jaar zijn er leerlingen die het op het nippertje net wel of net niet redden. Noordermeer: “Ik krijg het gevoel dat ze gebruik wil maken van alle consternatie over het eindexamen Frans.”

Lees ook:

- Recordaantal klachten en memes over vwo-eindexamen Nederlands

- Taart met tranen op de dag van de eindexamenuitslag

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.