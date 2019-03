Scholier: aankondiging schietpartij op school ‘was een grap’

“Het was gewoon een grap”, zei Mitchel O. donderdagmiddag tegen de rechters in Amsterdam. Die citeerden uit het youtube-filmpje waarin de 18-jarige afgelopen december aankondigde dat hij een ‘schoolshooting’ aan het plannen was. Twee keer eerder had hij op internet er al van gerept. De Amerikaanse FBI nam die mededelingen serieus en meldde ze bij de Nederlandse politie. Die waarschuwde de tiener beide keren, maar in december was het weer raak. “Het is geen grap”, meldde O. in het filmpje. De politie ging naar zijn huis en trof foto’s aan van twee wapens en een bivakmuts. O. zei dat die van hem waren, en bleek munitie van de wapens in huis te hebben. Bovendien stonden op zijn telefoon filmpjes van schietpartijen op Amerikaanse middelbare scholen. Een week daarna werd O. aangehouden.

Geschrokken Donderdag lieten de rechters hem in allerijl ophalen uit de jeugdgevangenis. Hij was ’s ochtends niet verschenen omdat hij volgens zijn advocaat was geschrokken van alle media-aandacht voor zijn zaak. ‘Het is van belang dat Mitchell een goede dagbesteding krijgt, dat hij niet de hele dag zit te gamen’, aldus de officier van justitie Het Openbaar Ministerie wil dat de 18-jarige veroordeeld wordt voor wapenbezit en voor het dreigen met een schoolaanslag. Ook al had O. volgens de officier van justitie alleen de intentie om te shockeren en niet om te doden of als terrorist op te treden. Hij had kunnen weten dat mensen zich bedreigd voelden. De aanklager eiste jeugddetentie van een half jaar. Een deel van die straf mag voorwaardelijk zijn, en daarom is de kans aanwezig dat O. snel vrijkomt zodat de echte celstraf beperkt blijft tot ruim drie maanden. “Daarna is het van belang dat Mitchell een goede dagbesteding krijgt, dat hij niet de hele dag zit te gamen”, aldus de officier van justitie. “Hij is op zijn manier een slimme jongen.”

Jeugdrecht O. wordt begeleid door de William Schrikker Groep, een instelling die jeugdreclassering aanbiedt voor jongeren met een (verstandelijke) beperking. Waaruit zijn beperking precies bestaat, werd alleen achter gesloten deuren besproken . O. is weliswaar meerderjarig maar ‘nog maar net’, aldus de rechters, die daarom nog het strafrecht voor adolescenten toepassen. Advocaat Joris Ruijs noemde Mitchell een ‘jongen met een cognitieve beperking en enige fascinatie voor vuurwapens’, die alleen foto's had van wapens en een bivakmuts en geen bedreiging kan worden aangerekend, maar hoogstens ‘puberaal gedrag’. Ruijs vind dat O. moet worden vrijgesproken. Twee jaar geleden kreeg een 16-jarige Haarlemmer een voorwaardelijke werkstraf van 80 uur omdat hij op facebook dreigde met een ‘schoolshooting’ op het plaatselijk gymnasium.

Politieverhoor en het lage IQ Een echt neutraal politieverhoor is zeldzaam, concludeert de Universiteit Maastricht. Er wordt weinig rekening gehouden met het feit dat veel verdachten een laag IQ hebben of een ‘kwetsbare persoon’ zijn, zoals de verdachte van de schoolshooting in Amsterdam.