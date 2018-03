Scholenruzie in Geldrop opgelost

Bijna zeventig leraren van drie basisscholen in het Noord-Brabantse Geldrop gaan vandaag weer. Maandag hadden ze zich massaal ziek gemeld, waardoor bijna negenhonderd leerlingen sindsdien thuis moesten blijven.

Tijdens crisisoverleg maandagavond met de Onderwijsinspectie beloofden de Raad van Toezicht en de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van de stichting Het Nut, die de scholen beheert, eind deze week op te stappen. Ook interim-bestuurster Mieke van den Broek vertrekt. Dat meldt Omroep Brabant.

Volgens de meesters en juffen heerst er een angstcultuur op de drie basisscholen in Geldrop. Het bestuur zou van boven af beslissen wat er gebeurt op De Regenboog, de Beneden Beekloop en de Ganzebloem. Wie het waagt te protesteren, zou kunnen rekenen op ontslag.

“Leraren zijn er letterlijk en figuurlijk ziek van en dat het nu ook de kinderen treft is ook voor hen een dieptepunt”, zegt Noor Geraads, lid van de medezeggenschapsraad en woordvoerder van de leerkrachten. Zelf durfden de docenten nog niet met naam en toenaam in de krant, uit angst voor mogelijke gevolgen.

Autoritair

Het gebeurt zelden dat een onderwijsconflict zo hoog oploopt. De ‘zieke’ leraren zijn het gevolg van een diepgaand conflict dat zich inmiddels al een jaar voortsleept. Tot woede van de ouders en docenten werden vorig jaar twee schooldirecteuren weggestuurd door een omstreden oud-voorzitter. De twee directeuren moesten weg omdat ze per brief hadden geklaagd over de autoritaire leiderschapsstijl van hun voorzitter.

In plaats van dat de rust weerkeerde, wakkerde het ontslag de onvrede alleen maar aan. Ouders en docenten bleven morren en omdat de rust maar niet terugkeerde besloot de voorzitter onlangs om zelf op te stappen. Vorige week benoemde het bestuur van Het Nut Mieke van den Broek tot interim-voorzitter om orde op zaken te stellen.

Dit was de leraren opnieuw tegen het zere been, in hun ogen werd er wéér over hun hoofden beslist. Zondag eisten leraren daarom het vertrek van deze amper benoemde voorzitter. Als reactie op de nieuwe commotie ontbond Van den Broek het contract met de twee interim-directeuren, die in de plaats van de twee ontslagenen waren gekomen, en ontsloeg hen op staande voet.

'De leraren voelen zich misschien niet gehoord, dat kan, maar vanuit juridisch oogpunt hebben we de afgelopen tijd de juist procedures gevolg' Woordvoerder interim-voorzitter

Volgens een woordvoerder van Van den Broek ondermijnden ze haar positie en waren ze hun ‘objectieve rol’ uit het oog verloren. Het ontslag had een averechts effect, want maandagochtend meldden de leraren zich massaal ziek. “De leraren voelen zich misschien niet gehoord, dat kan, maar vanuit juridisch oogpunt hebben we de afgelopen tijd de juist procedures gevolgd”, aldus de woordvoerster van Van den Broek.

Maandagavond is besloten dat de twee interim-directeuren per direct terugkeren.

De Onderwijsinspectie vindt het problematisch dat schoolkinderen de gevolgen merken van dit arbeidsconflict. “De leerlingen moeten zo snel mogelijk weer naar school, liever vandaag nog dan morgen”, aldus een woordvoerder maandag, voordat het crisisberaad zou plaatsvinden om een oplossing te zoeken voor het vastgelopen conflict.