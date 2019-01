Scholen weten niet goed wat ze met klimaatspijbelaars moeten

Sommige scholen moedigen hun leerlingen actief aan om volgende week onder schooltijd actie te voeren in Den Haag, andere straffen het juist af. Dat blijkt uit een rondgang van Trouw langs zo’n honderd middelbare scholen in Nederland. Bij veel scholen roept de actie een dubbel gevoel op: actievoeren voor een beter klimaat is goed, maar lessen missen niet.

Zo zal het Herbert Vissers College in Nieuw-Vennep leerlingen noteren als spijbelaar, als ze volgende week donderdag naar Den Haag gaan om actie te voeren voor een beter klimaat. “Met bijhorende consequenties”, waarschuwt managementassistent Heleen Klootwijk. “We waarderen het dat leerlingen zich inzetten voor het klimaat, maar zien dat liever op een andere manier gebeuren.”

Directeur Dick Bruinzeel van de christelijke scholengemeenschap Jan Arentz in Alkmaar broedt nog op een strategie om met activistische leerlingen om te gaan. Hoewel zich nog geen leerlingen hebben gemeld, lijkt het hem een goede kans om met leerlingen in gesprek te gaan over hun motieven. “Tegelijkertijd kunnen ze van mij niet verwachten dat ik de wet overtreed.”

Slob: ga naar school De actie is een initiatief van een groep Haagse scholieren, die jongeren in het hele land oproept om op 7 februari te komen demonstreren in Den Haag. Nu jongeren in allerlei Europese landen de straat op gaan, hopen ze ook in Nederland duizenden mensen op de been te krijgen om een vuist te maken tegen het huidige klimaatbeleid ‘dat de aarde verpest’. De eis: een strenger klimaatakkoord. Door actie te voeren tijdens schooltijd hopen de scholieren extra aandacht op zich te vestigen. Minister Slob van onderwijs keurt het spijbelen af. Hij vindt dat ze maar in het weekend moeten demonstreren. Actievoerende leerlingen vandaag in Brussel © Photo News

Vrees voor luieren Het animo op Nederlandse scholen lijkt tot dusver wisselend. In Gouda heeft zich nog geen enkele leerling gemeld. Ook in Leiden zijn ze weinig enthousiast. In Den Haag zijn scholieren er op de ene school meer mee bezig zijn dan op de andere, zegt schoolbestuurder Ewald van Vliet van scholenkoepel Lucas Onderwijs. Wel acht hij de kans groot dat het animo nog toeneemt. Sommige scholen vrezen dat leerlingen de actie aangrijpen om een dagje te luieren. Misbruik ligt op de loer, vindt directeur Albert Noord van het Dr. Nassau College in Drenthe. “De actie vinden we positief. Maar je moet ervoor oppassen dat leerlingen zeggen dat ze gaan demonstreren en ondertussen lekker thuis gaan zitten. We gaan de actie dus niet zelf promoten.” Hij betwijfelt overigens of de actie op zijn scholen erg leeft. “Maar dat heeft misschien ook te maken met de reisafstand. Dat speelt bij ons toch wel een rol.” Enkele scholen hebben de VO-Raad al benaderd met de vraag hoe ze met activistische spijbelaars moeten omgaan, zegt een woordvoerder van de organisatie van middelbare scholen. Daarin hebben scholen meerdere opties. “In principe geldt staken als ongeoorloofd verzuim. Volgens de wet is het spijbelen. Maar als scholen de actie zien als iets dat bij hun onderwijsprogramma hoort, dan kunnen ze het honoreren en er bijvoorbeeld een opdracht aan koppelen. Als ze dat niet doen, geldt het als spijbelen en mogen ze er een straf aan verbinden.” Actievoerende leerlingen vandaag in Brussel © Photo News Leerplichtambtenaren zullen de stakers in ieder geval niet snel op hun dak krijgen, aangezien scholen pas verplicht zijn om aan de bel te trekken als een leerling minstens zestien uur ongeoorloofd mist in vier aaneengesloten weken. Er zijn ook scholen die leerlingen juist aanmoedigen om de straat op te gaan. “Ze protesteren voor de goede zaak, dat is alleen maar toe te juichen”, zegt conrector Jeroen Groenewoud van het Amsterdamse Cygnus Gymnasium. Een actiecomité van zijn school bereidt zich met spandoeken voor op het protest. Volgens Groenewoud is het logisch dat zijn school de staking aanmoedigt. “Wij zijn een gymnasium. Wij leiden onze leerlingen op tot kritische wereldburgers.”

