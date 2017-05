Scholen eisen onderzoek eigen uitgaven

De besturen van basisscholen hebben er genoeg van. Te vaak krijgen zij op hun kop: ze laten geld op de plank liggen, besteden het niet doelmatig en niemand weet waar het geld naartoe gaat. Schep voor eens en voor altijd duidelijkheid, zeggen ze nu, en houd een parlementair onderzoek naar de bekostiging van basisscholen.

Deze oproep aan de Tweede Kamer komt van de PO-raad, de vereniging van schoolbesturen. De Kamer moet het maar eens onderzoeken: trekt de overheid genoeg geld uit voor het basisonderwijs en waaraan wordt dat geld precies uitgegeven?

De druppel die de emmer deed overlopen was het bericht in het Algemeen Dagblad, afgelopen vrijdag, dat scholen gas en elektra betalen uit de pot die bestemd is voor salarissen. Daaroverheen kwam een dag later een uitzending van ‘Nieuwsuur’, waarin besturen ervan beschuldigd werden dat veel extra geld nauwelijks in de klas terechtkomt.

Bijna niemand begrijpt hoe de vork in de steel zit als het om onderwijsgeld gaat en daardoor moeten besturen steeds opboksen tegen negatieve beelden, stelt de PO-raad. Met een parlementair onderzoek kan de discussie worden beslecht.

Materiële zaken Juist gisteren kregen de schoolbesturen een langverwachte reactie van staatssecretaris Dekker op een rapport van Bureau Berenschot. Uit dat rapport bleek dat basisscholen 35 procent meer uitgeven aan materiële zaken als onderhoud, energie en lesmateriaal dan wat ze van de overheid vergoed krijgen – de reden dat er inderdaad salarisgeld naar onderhoud moet. Maar volgens Dekker zijn de tekorten het gevolg van eigen afwegingen van de besturen; redenen om die aan te vullen, ziet hij niet. Niet voor niets doet de PO-raad zijn oproep nu, tijdens de formatie. Maar een simpele lobby voor meer geld is deze oproep tot een parlementair onderzoek niet, stelt de PO-raad. “We willen de onderhandelende partijen waarschuwen”, zegt een woordvoerder. “Die moeten er zeker van zijn dat ze een goed beeld hebben van de financiële situatie van het onderwijs. De nieuwe regering moet op basis van keiharde feiten toekomstbestendig onderwijsbeleid maken.” Het is uniek dat een sector zelf om zo’n onderzoek vraagt Het is uniek dat een sector zelf om zo’n onderzoek vraagt, voegt de woordvoerder eraan toe. “Het is een zwaar middel. Maar we zien de uitkomsten ervan met vertrouwen tegemoet. Schoolbesturen horen niet in de beklaagdenbank.” Steun krijgt de PO-raad alvast van de SP. Kamerlid Peter Kwint had gisteren al willen debatteren over de onderwijsbekostiging, maar kreeg dat niet voor elkaar. “Maar met die roep om een parlementair onderzoek ben ik het heel erg eens.” D66-Kamerlid Paul van Meenen laat weten Dekker eerst om een uitgebreide brief gevraagd te hebben. “Die wachten we af.”

