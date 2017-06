Scholen durven zwemles niet meer aan

Het traditionele schoolzwemmen verdwijnt. Steeds minder scholen gaan met hun leerlingen naar het zwembad en als ze al gaan, kiezen veel scholen voor een gymles in het water met kinderen die al een zwemdiploma hebben.

In 2016 bood een derde van de scholen een vorm aan van schoolzwemmen. Minder dan de helft daarvan bereidt leerlingen nog voor op het halen van een zwemdiploma, blijkt uit een nog niet gepubliceerd rapport over schoolzwemmen in Nederland van het Mulier Instituut voor sportonderzoek. Meer dan een derde van de scholen gaat enkel nog gymmen in het water.

Hoe nieuw dat is, is niet goed te staven omdat het Mulier Instituut voor het eerst uitgebreid onderzoek heeft gedaan naar schoolzwemmen. “Maar mijn indruk is dat de natte gymles steeds populairder wordt onder scholen”, zegt directeur Koen Breedveld. Leerlingen spelen tijdens zo’n les bijvoorbeeld waterpolo, bouwen een vlot of mogen schoonspringen van de duikplank. “Het is een manier om het zwemmen niet helemaal los te laten en ook nog wat toe te voegen aan de gymles”, zegt Mulier.

Want schoolzwemmen voor een zwemdiploma vergt veel van scholen. Kinderen moeten elke week naar het zwembad, omkleden, het bad in, weer omkleden en terug naar de klas. De belangrijkste redenen om helemaal niet te gaan zwemmen zijn dan ook een gebrek aan geld en tijd, blijkt uit de enquête die het Mulier Instituut hield onder meer dan achthonderd schooldirecteuren.

Verantwoordelijkheid Maar ook de grote verantwoordelijkheid van scholen in en rondom het gevaarlijke water speelt voor een deel van de directeuren een rol. Van de 11 procent van de directeuren die aangeeft te gaan stoppen met schoolzwemmen doet een kwart dat onder meer vanwege de ‘te grote verantwoordelijkheid’. Dat antwoord werd gegeven nog voor de rechtszaak startte tegen de twee leerkrachten en drie badmeesters van de in 2015 verdronken Salam. Zij werd na het schoolzwemmen gevonden op de bodem van het diepe bad. Het Openbaar Ministerie houdt daar de leerkrachten en badmeesters verantwoordelijk voor. De uitspraak in die zaak is volgende week. Mochten de vijf schuldig worden bevonden, dan zal dat scholen zeker niet ‘motiveren’ nog ‘gezellig’ te gaan zwemmen met kinderen, vreest de PO-raad, de vereniging van schoolbesturen in het basisonderwijs. Vakbond de Algemene Onderwijsbond is bang dat zo’n uitspraak het einde betekent van alle buitenschoolse activiteiten. Gymmen in het zwembad is minder risicovol omdat leerlingen al een zwemdiploma hebben als ze het water inspringen. De meeste kinderen halen op vijf- of zesjarige leeftijd hun zwemdiploma A, terwijl scholen vaak pas in groep vier of vijf gaan schoolzwemmen. Ook dat is een reden voor scholen om alternatieven te zoeken voor het traditionele schoolzwemmen: leerlingen hebben meestal al een diploma. Dat geldt overigens minder voor kinderen uit gezinnen met lagere inkomens en met een migrantenachtergrond. Bovendien is een zwemdiploma A volgens de Koninklijke Nederlandse Zwembond te mager. Voor open water is volgens de bond de hele rits – diploma A, B en C – noodzakelijk. Slechts een kwart van de kinderen tussen de zes en tien heeft dat rijtje compleet.

Utrechtse scholen stoppen na ongeval Vier Utrechtse basisscholen stoppen na de zomer met schoolzwemmen omdat ze de verantwoordelijkheid niet meer willen nemen, schreef sportwethouder Paulus Jansen vorige week aan de gemeenteraad. Volgens hem heeft de verdrinking van Salam tijdens het schoolzwemmen daaraan ‘sterk bijgedragen’. In de andere drie grote steden Amsterdam, Den Haag en Rotterdam zijn daarvan nog geen signalen. In die steden gaat de overgrote meerderheid van de scholen nog schoolzwemmen omdat daar de groepen kinderen wonen die van huis uit vaker niet op zwemles gaan. Ook het Nationaal Platform Zwembaden en de Koninklijke Nederlandse Zwembond kennen geen scholen die nu al stoppen met schoolzwemmen vanwege de rechtszaak tegen Salams leerkrachten en badmeesters.

