Schippers over vastgelopen formatie: "Migratie was te hoge drempel"

Ze heeft de gesprekken afgerond die zij in opdracht van de Tweede Kamer voerde met de onderhandelaars van de grootste partij VVD en de drie grootste winnaars van de verkiezingen (CDA, D66 en GroenLinks).

Schippers wil haar eindverslag zo snel mogelijk afronden en aanbieden aan de voorzitter van de Tweede Kamer. Ze sprak sinds eind maart met de onderhandelaars van de vier partijen over de mogelijkheden van een kabinet.

Schippers benadrukte tijdens een persconferentie dat alle partijen zich hebben ingezet om tot een akkoord te komen. "Er is hard gewerkt, maar het was onvoldoende om de kloof te dichten", aldus de informateur. "De inhoudelijke verschillen waren te groot."

Het onderwerp migratie bleek een drempel die te hoog was voor de vier partijen. "Het onderwerp is verschillende malen aan de orde geweest. Er is alles geprobeerd om die kloof te verkleinen. Dat is ook gebeurd, maar het bleek uiteindelijk toch niet te overbruggen." Schippers benadrukte dat het niet is vastgelopen op één deelonderwerp, maar op meerdere onderdelen. Welke migratieonderwerpen dit waren wilde de informateur niet zeggen.

De partijen hebben volgens Schippers gezamenlijk besloten te stoppen met de onderhandelingen. "Soms kun je iets heel graag willen met elkaar, maar blijken de verschillen te groot", resumeerde Schippers haar informatie. Met het aanbieden van haar eindverslag geeft ze haar opdracht terug en is ze daarmee geen informateur meer.

