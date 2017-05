Schippers op koers: streven blijft voor de zomer kabinet te vormen

Volgens informateur Edith Schippers liggen de formatiebesprekingen op koers. Het streven was en blijft om voor de zomer een nieuw kabinet van VVD, CDA, D66 en GroenLinks in de Trêveszaal te hebben. Schippers schrijft dit in een brief aan de Tweede Kamer, die woensdag verzocht om een tussenstand.

Uit de rest van de korte brief worden Kamerleden van partijen die niet bij de besprekingen betrokken zijn niet veel wijzer. Schippers schrijft dat zij niet kan aangeven of een akkoord binnen bereik is en meldt alleen dat ‘de inzet aan de onderhandelingstafel groot is’.

Op een persconferentie zei zij gisteren dat over sommige onderwerpen al overeenstemming is, maar zij benoemt die niet. Er is ookgeregeld fors verschil van mening, verklaarde de informateur en daar werd zij specifieker: het klimaat. Schippers zegt dat er ‘meters worden gemaakt’ en dat er volgende week iedere avond wordt onderhandeld.

Woensdag verzochten de partijen die niet aan tafel zitten bij de formatie om een tussenstand. Niet de koning maar de Tweede Kamer heeft sinds de formatie van 2012 het voortouw bij de vorming van een nieuw kabinet.

In de Kamer rees dus ook de vraag of er vorderingen zijn gemaakt. Partijen als PVV, SP en PvdA wilden graag meer weten over de onderhandelingen, maar VVD, CDA, D66 en GroenLinks gaven in dat debatje al aan dat een verzoek om informatie ‘niet zinvol’ is.

Schippers schrijft dan ook dat ‘tussenstanden de onderhandelingen bemoeilijken’. “Mijn rol is erop gericht de kans op een positieve uitkomst zo groot mogelijk te maken. Daarbij past terughoudendheid. Besluiten en compromissen zijn pas definitief als overeenstemming over een totaal coalitieakkoord is bereikt.”