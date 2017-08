Schippers is weer de snelste ter wereld op de 200 meter

De strakke mond bij de start is terug. Die kenmerkende felle blik in de ogen en de groet aan het publiek, even zwaaien naar links en rechts. Dafne Schippers springt een paar keer op en neer. Dat kan maar één ding betekenen: Schippers is klaar voor de prolongatie van haar wereldtitel op de 200 meter op de WK atletiek in Londen. Ze heeft er zin in.

Lees verder na de advertentie

Twee jaar geleden was de 25-jarige atlete de nieuwkomer, de voormalig meerkampster die vriend en vijand verraste met een historische wereldtitel in Peking. Nu was ze de topfavoriet in een veld waar steeds meer titelkandidaten afhaakten.

De Jamaicaanse regerend olympisch kampioene Elaine Thompson ontbrak, ze houdt het dit jaar bij de 100 meter. De Amerikaanse Tori Bowie sloeg de 200 ook over omdat ze na de finish van de 100, die ze won, struikelde en daar pijn aan overhield.

Nu was ze de topfavoriet in een veld waar steeds meer ti­tel­kan­di­da­ten afhaakten

Konden Marie-Josée Ta Lou, de sprintster uit Ivoorkust die zilver won op de 100 meter of Shaunae Miller-Uibo uit de Bahamas, die de tweede snelste seizoenstijd op de 200 neerzette, nog een serieuze bedreiging vormen?

Geen uitgemaakte zaak Schippers’ coach Rana Reider noemde de prolongatie van de wereldtitel zeker geen uitgemaakte zaak. In de finale kon alles gebeuren. Maar het scorebord loog er niet om. In een spannende race sprintte Schippers naar het goud. Ze liep in een tijd van 22,05 seconden naar de wereldtitel, gevolgd door - inderdaad - Ta Lou (22,08) en Miller-Uibo (22,15). Pakte Schippers na haar bronzen plak op de 100 meter eerder in de week nog tevreden de Nederlandse vlag aan, nu voelde de geboren Utrechtse vreugde die dieper ging. Met een brede glimlach en een groet aan haar fans op de tribune vierde ze na het olympisch zilver in Rio op de 200 meter nu haar tweede wereldtitel. Daarna viel ze dankbaar op haar rug, de handen boven haar hoofd gevouwen. Het goud is voor Schippers de bevestiging dat ze met haar nieuwe trainingsaanpak nog altijd oppermachtig is op de baan. De sprintster was het hele seizoen op zoek geweest naar bevestiging in snelle tijden. Haar oude coach Bart Bennema liet haar vaker uitgerust aan de start verschijnen. Schippers kreeg door veel goede races steeds de bevestiging dat ze goed bezig was. Reider had een ander plan. De Amerikaan geeft haar geen rust voor de Diamond Leagues, de zogenaamde ‘tussenwedstrijden’. Er werd pas gas teruggenomen voor Londen, waar de wereldtitels werden verdeeld. Het goud is voor Schippers de bevestiging dat ze met haar nieuwe trai­nings­aan­pak nog altijd oppermachtig is op de baan Schippers kweekte onder Reider ook meer spierballen in het krachthonk. De trainer denkt dat ze door haar toegenomen massa de grond harder kan raken, waardoor ze op termijn sneller zal lopen. Maar kracht mag niet ten koste gaan van souplesse. Waar de ene coach zijn atleten liever niet te breed ziet, wil de ander juist meer spierballen. Sneller dan haar wereldtijd in Peking, waar Schippers in 2015 in 21,63 naar de winst liep, ging het namelijk nog niet. Het koude weer in Londen speelde daar ook een rol in. Het begon vlak voor de finale, die relatief langzaam was zonder tijd onder de 22 seconden, ook nog te regenen. Warmte is nu eenmaal beter voor de spieren. Maar zoals Reider terecht zegt: tijden tellen niet op een WK. Medailles wel. Dafne Schippers heeft weer goud om haar nek, amper nog een verrassing. Je zou het haast vergeten in alle triomf, maar voor een Nederlandse atlete is dat uniek.

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.