Schipholbaas Benschop ziet een luchthaven op zee wel zitten

De mogelijkheid van het verplaatsen van Schiphol naar zee verdient nader onderzoek. Dat zei Schiphol-topman Dick Benschop vrijdag bij de presentatie van de jaarcijfers van de luchthaven. “Dat het er in het verleden niet van is gekomen, is geen reden om deze optie niet serieus te bekijken.”

De zogeheten quickscan, die het ministerie van infrastructuur en waterstaat vorige week publiceerde is voor Benschop dan ook ‘niet het einde van het verhaal’, zelfs al kost het project naar schatting tientallen miljarden. “Je moet opnieuw een kosten- en batenanalyse maken. Een belangrijke vraag is of zo’n eiland echt gaat helpen met de milieuruimte voor Schiphol.” Benschop doelt erop dat het verplaatsen van Schiphol naar zee niet per se betekent dat er geen geluidsoverlast meer is, aangezien er waarschijnlijk toch voor een deel over land aan- en weggevlogen moet worden. Ook beseft hij dat Schiphol op zee niet betekent dat de CO 2 -uitstoot afneemt.

Vliegplafond Schiphol, dat vorig jaar met 278 miljoen euro ietsje minder winst maakte dan in 2017, zag afgelopen jaar weer meer passagiers aankomen en wegvliegen: het aantal kwam uit op 71,1 miljoen, 3,7 procent meer dan in 2017. Het vliegplafond van 500.000 starts en landingen werd nagenoeg bereikt. De jaarlijkse limiet geldt nog tot eind 2020. Toch verwacht de luchthaven voor 2019 nog een stijging van het aantal passagiers. Luchtvaartmaatschappijen kunnen namelijk nog wel groeien door grotere vliegtuigen in te zetten. 2018 stond voor Schiphol in het teken van de klachten van omwonenden en de discussie over de toekomst van de luchthaven, zei Benschop. Hij herhaalde nog maar eens zijn doelstelling: een veilige, gematigde toename van het aantal starts- en landingen. “Die beperkte groei is nodig voor de kwaliteit van ons netwerk.” Volgens Benschop hoeft zo’n beperkte groei niet ten koste te gaan van omwonenden doordat de vernieuwing van de vloot met stillere vliegtuigen sneller gaat dan de gematigde groei die hij voor ogen heeft. Benschop wees er op dat Schiphol vlootvernieuwing momenteel aanjaagt door schonere en stillere vliegtuigen minder havengeld te rekenen en vliegtuigen die lawaaiiger en vervuilende zijn juist meer. Ook is Schiphol bezig met het verbeteren van de nachtroutes, zodat deze minder overlast veroorzaken. En de luchthaven wil stappen zetten om de berekeningen over geluidsoverlast accurater te maken door middel van metingen. Schiphol jaagt vloot­ver­nieu­wing aan door schonere en stillere vliegtuigen minder havengeld te rekenen en vliegtuigen die lawaaiiger en vervuilende zijn juist meer Hoewel het polderoverleg over de toekomst van Schiphol is geklapt, kijkt Benschop als een van de weinigen op een positieve manier terug op de onderhandelingen tussen omwonenden, regionale overheden en de luchtvaartsector. “Nee, er is geen akkoord, maar ik zie wel dat partijen nader tot elkaar zijn gekomen. Het verslag dat er nu ligt, kan richting geven aan wat er in Den Haag plaatsvindt.”

Besluit minister Benschop moet wachten op het besluit dat minister Cora van Nieuwenhuizen van infrastructuur en waterstaat gaat nemen over de groei van de luchthaven. Hij verwacht dat er voor de zomer duidelijkheid komt. Ook over de toekomst van Lelystad Airport, dat vakantievluchten van Schiphol zou moeten overnemen, moet eerst een politieke knoop worden doorgehakt. Benschop: “Ik ga er nog vanuit dat Lelystad volgend jaar opengaat”. Ondertussen probeert Benschop het vertrouwen van omwonenden terug te krijgen, door beter te communiceren en een aantal problemen aan te pakken. Zo heeft Schiphol samen met de gemeente Aalsmeer al een agenda van knelpunten opgesteld. “We gaan kijken naar bijvoorbeeld het verbeteren van de isolatie van woningen of het uitkopen van mensen in woningen waar de geluidsoverlast groot is.”

