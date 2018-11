Schiphol wil ‘gematigde groei’ vanaf 2021, ‘De nadelige effecten worden echt wel gezien’

“Dit is geen charmeoffensief”, zegt Dick Benschop, topman van Schiphol. “We hebben hier te maken met een groot probleem, waar we met zijn allen verstandig over na moeten denken.”

Het is zaterdagochtend. Bewonersvertegenwoordigers zijn bij elkaar gekomen in het Dorpshuis van Badhoevedorp om hun ervaringen met Schiphol en hun ideeën over de toekomst van de luchthaven te bespreken met de Schipholbaas.

Positief zijn die ervaringen allerminst. De afspraken die Schiphol in 2008 maakte met omwonenden en bestuurders aan de zogeheten Alderstafel zijn niet nagekomen, is de stellige overtuiging van de aanwezigen. Verschillende mensen in de zaal noemen zichzelf ‘slachtoffer’ van het vlieglawaai. Een man is noodgedwongen aan de slaapmedicatie.

Vertrouwen in de goede wil van Schiphol is er al lang niet meer. Zelfs voor een nieuwe topman, Benschop zit er pas sinds mei dit jaar, is het lastig daar verandering in te brengen. Toch doet hij zijn best om de gefrustreerde bewoners mee te nemen in zijn perspectief op de luchthaven. Hij komt een stuk genuanceerder en sympathieker over dan zijn voorganger Jos Nijhuis.

We moeten de balans vinden tussen groeien en hinder beperken Dick Benschop

Nadelige effecten Zo benadrukt hij dat dat hij vooral goed naar iedereen wil luisteren: niet alleen naar bestuurders en bedrijven, maar ook zeker naar omwonenden. “Uiteindelijk draait het niet om berekeningen of over de MER (milieueffectrapportage – redactie), maar om de werkelijkheid van nu en hoe we verder gaan.” En wat Benschop zich maar al te goed realiseert: “Steeds meer mensen hebben het gehad met de groei van Schiphol.” Het probleem is dat er zo’n grote vraag is naar vliegreizen, zegt Benschop. “Vroeger gingen mensen misschien eens in de drie jaar op stedentrip. Nu doen ze dat meerder malen per jaar. We vliegen met zijn allen maar door.” Niet dat de luchtvaartsector daarom maar eindeloos wil doorgroeien, zegt Benschop. “De nadelige effecten worden echt wel gezien.” Dus wil Benschop ‘gematigde groei’ vanaf 2021, als de afspraak over de huidige bovengrens van 500.000 starts en landingen per jaar afloopt. Hij onderstreept nog maar eens het belang van de luchthaven. “Schiphol geeft ons connecties met de hele wereld. Het medicijnagentschap dat naar Amsterdam komt, noemde Schiphol als een van de redenen voor zijn keuze. En dat agentschap trekt weer andere bedrijven aan.” Bovendien, zo stelt Benschop, kan vliegmaatschappij KLM niet lang zonder groei. “Drie jaar een grens op de groei zoals nu, dat kan een luchtvaartmaatschappij nog wel hebben. Maar dat moet niet nog jaren gaan duren.”

Groei en hinder Maar aan omwonenden wordt echt gedacht: Benschop wil niet de hele ruimte die er is vol vliegen, zoals dat in het verleden wel is gebeurd. “We moeten de balans vinden tussen groeien en hinder beperken.” Als Benschop klaar is met zijn betoog, blijkt de zaal sceptisch. Vooral ook omdat de ‘gematigde groei’ van 1 procent per jaar waar de Schipholtopman het over heeft, toch leidt tot jaarlijks 550.000 starts en landingen in 2030, terwijl dat er nu nog 500.000 zijn. “Benschop is een sympathieke man, maar als we nu zeggen dat we Schiphol vertrouwen, worden we straks helemaal horendol van al die vluchten”, zegt Mirella Visser, kiesvrouw van de Aalsmeerbaan en inwoner van Uithoorn. Dat Schiphol zich niet aan alle afspraken uit 2008 heeft gehouden, merken bewoners rond de Aalsmeerbaan elke dag. “Zo is het aantal starts toegenomen van 40.000 tot 70.000 per jaar.” Visser ziet groei niet als een optie. “Vanochtend werd ik weer om kwart voor zeven wakker van de vliegtuigen. We moeten juist nadenken over krimp.” Het gesprek in het dorpshuis van Badhoevedorp maakt deel uit van een serie huiskamergesprekken die Schipholtopman Dick Benschop voert met de omwonenden. De uitkomsten van de gesprekken worden door de Omgevingsraad Schiphol meegenomen bij de adviezen die worden uitgebracht aan de minister van infrastructuur en waterstaat over de toekomst van Schiphol en omgeving na 2020.

