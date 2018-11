Schiphol wil de afspraken met omwonenden openbreken

Uit voorlopige doorrekeningen van Schiphol blijkt dat de luchthaven vanaf 2021 kan groeien naar jaarlijks 540.000 starts en landingen in 2023. Dat staat in een concept van het milieu-effectrapport (mer), dat inzicht moet geven in de milieueffecten van verdere groei van Schiphol na 2020.

De kans is echter groot dat omwonenden en regionale bestuurders deze doorrekeningen niet accepteren. De luchthaven heeft namelijk een belangrijke afspraak om hinder te beperken terzijde geschoven.

Er is nu al veel onenigheid tussen omwonenden en Schiphol over de vier­de­baan­re­gel

Het gaat om de zogeheten vierdebaanregel. Volgens deze regel worden er in principe slechts drie start- en landingsbanen tegelijkertijd gebruikt. Om pieken in het vliegverkeer op te vangen mag er voor gemiddeld 40 vliegbewegingen per dag een vierde baan worden gebruikt. Het absolute maximum op een dag is 80 vliegbewegingen, maar hier moeten dus rustige dagen tegenover staan.

Probleem voor Schiphol is dat de vierdebaanregel verdere groei onmogelijk maakt. Het huidige vliegplafond van 500.000 vliegbewegingen per jaar, zou dan niet overschreden mogen worden.

Afspraken uit 2008 Schiphol zit nu al op een haar na aan dit maximum. Daarom is het niet verwonderlijk dat de luchthaven de regel liever kwijt dan rijk is. Schiphol wil liever op een andere manier de vluchten beperken en wil daarover in gesprek met omwonenden en bestuurders. Het huidige vliegplafond komt voort uit afspraken die in 2008 werden gemaakt door de luchtvaartsector, omwonenden en regionale bestuurders. Zij kwamen toen ook overeen dat er na 2020 weer groei mogelijk is, als vliegmaatschappijen met stillere vliegtuigen vliegen. Maar deze winst mag niet volledig worden gebruikt voor groei, slechts voor de helft. De andere helft van de uitgespaarde herrie komt toe aan de omwonenden. De concept-mer die woensdagavond is gepubliceerd, dient als basis voor de definitieve besluitvorming over de groei van Schiphol na 2020. In het rapport wordt onder meer de vlootsamenstelling en de start- en landingsprocedures meegewogen. Ook wordt er aandacht besteed aan woningbouw rond de luchthaven en het aantal nachtvluchten (29.000 of 32.000 per jaar). Alleen de vierdebaanregel wordt genegeerd.

Vierdebaanregel Over die regel is nu al veel onenigheid tussen omwonenden en Schiphol. Volgens de omwonenden wordt de vierdebaanregel namelijk met voeten getreden, de luchthaven ziet dat anders. Dat juist deze afspraak in de voorlopige berekeningen wordt genegeerd, zal het debat over de toekomst van Schiphol er bepaald niet makkelijker op maken. Dit debat moet plaatsvinden binnen de Omgevingsraad Schiphol, het polderorgaan van omwonenden, regionale bestuurders en de luchtvaartsector. Zij moeten tot een gezamenlijk advies komen over de groeimogelijkheden van Schiphol. Dat advies gaat dan naar de Tweede Kamer en de minister van infrastructuur en waterstaat. “Er is toegerekend naar de uitkomst, namelijk naar 540.000 vliegbewegingen per jaar”, zegt Matt Poelmans, vertegenwoordiger van de bewonersdelegatie in die Omgevingsraad: “Wij hebben fundamentele bezwaren tegen de aannames en tegen de methode van berekenen en alle onzekerheden die daarin zitten. Ze hebben gezegd: wij willen bij 540.000 uitkomen en wat moeten we daarvoor doen. Om dat te bereiken hebben ze de vierdebaanregel, het hart van het nieuwe stelsel, overboord gegooid.”

Onnauwkeurig Ook Milieufederatie Noord-Holland is kritisch. Directeur Sijas Akkerman noemt de berekeningen te onnauwkeurig om besluiten over de toekomst van Schiphol op te kunnen baseren. Wat de zaak nog complexer maakt, is dat er slechts realistische doorrekeningen zijn tot 2023, omdat het Nederlandse luchtruim dan wordt herzien. Voorbij die datum valt er volgens Schiphol geen goede berekening meer te maken. Ondertussen is het echter wel de bedoeling dat de Omgevingsraad een advies geeft over het toekomstperspectief van Schiphol met als tijdshorizon 2030. Overigens wil Schiphol de ‘ruimte’ van 540.000 vliegbewegingen niet helemaal vol vliegen. Hoeveel extra vliegbewegingen Schiphol dan wel wil, is onduidelijk. Sinds het aantreden van de nieuwe topman Dick Benschop wordt er gesproken over ‘gematigde groei’, maar cijfers blijven achterwege.

De lange weg naar de milieu-effectrapportage

2008 De luchtvaartsector sluit met omwonenden en regionale bestuurders een akkoord over de groei van Schiphol en de nieuwe normen die daarbij moeten gelden. Dit akkoord wordt vernoemd naar de voorzitter van het overleg: Hans Alders. Het kabinet schaart zich achter het akkoord van de Alderstafel en begint met de uitvoering.

2010 Een experiment van twee jaar met de nieuwe normen begint. De normen zijn opgenomen in het zogeheten Nieuwe Normen en Handhavingsstelsel (NNHS)

2015 Het Aldersakkoord wordt bijgesteld omdat Schiphol meer vrijheid wil over het gebruik van start- en landingsbanen. De zogeheten vierde baanregel wordt daarom minder streng. In ruil daarvoor gaat het afgesproken vliegplafond van 510.000 naar 500.000 jaarlijkse vliegbewegingen tot eind 2020. Schiphol begint ondertussen door te rekenen hoeveel groeiruimte er na 2020 is. Dit moet uiteindelijk leiden tot een milieu-effectrapport (mer).

2016 Wetsvoorstel voor NNHS wordt aangenomen in Eerste en Tweede Kamer. Voordat dit gehandhaafd kan worden, moet er eerst een Luchthavenverkeersbesluit worden genomen. Dit kan echter pas worden genomen als er een milieueffectrapport is.

2017 De mer is zo goed als af, maar wordt niet gepubliceerd omdat er kritiek op is. Een onafhankelijke commissie adviseert om de mer opnieuw te doen, maar dan met een nieuwe Europese rekenmethode. Ook wordt er naar aanleiding van klachten over de milieueffect-rapportage over luchthaven Lelystad opnieuw naar de mer gekeken.

November 2018 Schiphol komt met een voorlopige versie van de mer. Aan de hand daarvan moet de Omgevingsraad Schiphol, zoals de Alderstafel inmiddels heet, een advies uitbrengen over de mogelijkheden voor groei na 2020. In deze concept-mer is kritiek verwerkt van buitenstaanders. Dit doet Schiphol om te voorkomen dat er weer fouten worden gemaakt, zoals bij de mer van Lelystad.

December 2018 Voor de Kerst stuurt de Omgevingsraad haar advies over de toekomstige groei op Schiphol naar de Tweede Kamer en het ministerie van infrastructuur en waterstaat.

Begin 2019 Verwachte publicatie definitieve mer met daarin verwerkt het advies van de Omgevingsraad. Daarna moet er een Luchthavenverkeersbesluit worden genomen.

