Schiphol opent extra doorgangen in de zomer

Vanwege de grote drukte gaat Schiphol deze zomer alle beveiligingsdoorgangen in vertrekhal 1 openen. Ook in vertrekhal 2 worden deze doorgangen zo nodig geopend. Er komen extra beveiligingsmedewerkers en meer personeel om passagiers te begeleiden.

Die maatregelen zijn gisteren bekendgemaakt na overleg tussen demissionair staatssecretaris Sharon Dijksma (infrastructuur), KLM-topman Pieter Elbers en Schiphol-directeur Jos Nijhuis over de aanhoudende problemen op de luchthaven. Volgens een woordvoerder van Schiphol verliep het overleg constructief en blijft de luchthaven in overleg met KLM over verdere maatregelen om lange wachtrijen tegen te gaan.

Tijdens de meivakantie werd duidelijk dat Schiphol de topdrukte niet goed aankan. Tientallen passagiers van KLM hebben afgelopen weken hun vlucht gemist omdat het zo druk was. Bij vertragingen van drie uur of meer hebben passagiers bovendien recht op een schadevergoeding.

KLM klaagt dat het wanbeleid van de Schiphol-directie het bedrijf al 'ettelijke miljoenen' heeft gekost. De luchtvaartmaatschappij eist concrete oplossingen van Schiphol om te voorkomen dat de veiligheidscontroles tijdens topdrukte in de zomervakantie opnieuw voor problemen zorgen.

Prijsvechters

Sinds de crisis van 2008 is Schiphol razendsnel gegroeid, met maar liefst 40 procent. Die groei is voor een aanzienlijk deel te verklaren door de toename van prijsvechters die Schiphol gebruiken, met name easyJet en in mindere mate Ryanair.

Gisteren was er overleg op hoog niveau over de problemen op Schiphol. VLNR - Frank Allard (voorzitter van de Board of Airline Representatives In the Netherlands (BARIN), staatssecretaris Sharon Dijksma, Pieter Elbers (KLM) en Jos Nijhuis (Schiphol). © ANP

Door de afspraken met deze prijsvechters loopt de luchthaven nu tegen de grenzen van haar groeimogelijkheden aan. Volgens afspraken met omwonenden mag Schiphol maximaal 500.000 vliegbewegingen per jaar hebben, maar de luchthaven komt op basis van de huidige groei dit jaar al op bijna 480.000 landingen en vertrekken. Als die groei doorzet, zit Schiphol voor 2020 tegen zijn plafond.

Met de snelle groei laat Schiphol andere Europese luchthavens ver achter zich. In het eerste kwartaal heeft Schiphol van de vijf grootste Europese luchthavens veruit de sterkste groei laten zien, bleek gisteren uit cijfers van luchthavenorganisatie ACI Europe.

Parijs-Charles de Gaulle verwelkomde 4,3 procent meer passagiers, Londen-Heathrow en Frankfurt respectievelijk 2,2 en 1,5 procent meer. Gemiddeld kregen de luchthavens in 6,9 procent meer reizigers te verwerken dan in dezelfde periode in 2016. Schiphol deed het bovengemiddeld goed met een groei van 8,6 procent.