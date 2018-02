Schiphol moet niet zo mopperen over uitstel uitbreiding Lelystad

Onder druk wordt alles vloeibaar, ook een keiharde afspraak met omwonenden over grenzen aan de groei op Schiphol. Dat moeten Schiphol-topman Jos Nijhuis en KLM-topman Pieter Elbers hebben gedacht, toen ze de afgelopen tijd begonnen te morrelen aan die afspraak van maximaal 500.000 vliegbewegingen per jaar tot 2021. Beide heren zagen wel aankomen dat minister Cora van Nieuwenhuizen het openen van luchthaven Lelystad, die Schiphol moet gaan ontlasten door vakantievluchten over te nemen, opnieuw zou uitstellen.

Lees verder na de advertentie

En dus zei Elbers vorige week dat de groei toch ergens zal moeten plaatsvinden. En als dat niet in Lelystad kan, dan maar op Schiphol, zo redeneerde de topman. Op zijn beurt zei Nijhuis dat als Lelystad niet op tijd open zou gaan, de luchtvaart maar weer om tafel moest gaan met omwonenden om over de grenzen aan de groei te spreken.

Ook toen het economisch herstel inzette, had uitbreiding van Lelystad voor Schiphol geen prioriteit

Teleurstellend Vooralsnog lijkt het morrelen van KLM en Schiphol echter weinig zoden aan de dijk te zetten. Minister Van Nieuwenhuizen van infrastructuur en waterstaat herhaalde woensdag dat de grens van 500.000 vliegbewegingen overeind blijft tot 2021. Een opsteker voor de omwonenden van Schiphol. Al met al was het geen fijne boodschap voor KLM en Schiphol, want waar moeten ze heen met hun groei als Lelystad voorlopig niet opengaat en Schiphol op een haar na vol zit? Nijhuis noemde het uitstel dan ook 'teleurstellend'. Toch is die teleurstelling bij vooral Schiphol verbazingwekkend. Immers: luchthaven Lelystad is onderdeel van de Schipholgroep. En het lijkt erop dat Schiphol de afgelopen tien jaar de ontwikkeling van de vakantieluchthaven niet altijd vooruit heeft geholpen. Voor een deel is dat begrijpelijk. Toen de afspraken met omwonenden in 2008 werden getekend aan de zogeheten Alderstafel, wist niemand nog hoe hard de financiële crisis erin zou hakken. Onderdeel van die afspraken was dat er vluchten zouden worden verplaatst naar Lelystad. Maar in 2009 daalden het aantal bezoekers en het aantal vliegbewegingen op Schiphol fors. Nijhuis had plots andere zorgen aan zijn hoofd. Belangrijkste struikelblok in het hele proces is de mi­li­eu­ef­fect­rap­por­ta­ge, die vol fouten bleek te zitten