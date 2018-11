Schiphol moet meer korting geven aan schone vliegtuigen, vindt EasyJet

Luchtvaartmaatschappij easyJet vindt Schiphol niet ambitieus genoeg bij het stimuleren van stiller en schoner vliegen. De verhoging van de luchthaventarieven voor vieze, lawaaiige vliegtuigen en de verlaging van de tarieven voor schone, stille vliegtuigen, die Schiphol vanaf april 2019 doorvoert, gaan easyJet niet ver genoeg.

“Het deel van de luchthavengelden dat wordt bepaald door het vliegtuigtype is slechts 20 procent van het totaal”, zei directeur Benelux William Vet in een toelichting op de jaarcijfers van de Britse luchtvaartmaatschappij. “De overige 80 procent zijn passagierstarieven. Daardoor is de beloning voor het inzetten van stillere en schonere vliegtuigen niet al te groot.”

Dat vindt Vet jammer. Liever ziet hij dat 40 procent van het tarief gebaseerd is op het vliegtuigtype. Geen wonder, want easyJet heeft een relatief nieuwe vloot. Maar het gaat Vet ook echt om verduurzaming van de luchtvaart. “Duurzaamheid is belangrijk. Dit is niet een discussie die overwaait.”

Elektrisch Maar het kan voor easyJet toch niet leuk zijn dat milieuorganisaties en omwonenden steeds harder roepen dat de luchtvaart moet stoppen met groeien? “Het is niet voor niets dat wij actief aan de slag zijn met het ontwikkelen van elektrisch vliegen”, zegt Vet, die vindt dat easyJet goed bezig is. “Natuurlijk gaat dat nog wel lang duren, maar wij zetten wel een stip op de horizon.” Hoewel Schiphol nagenoeg op slot zit vanwege het afgesproken plafond van 500.000 vliegbewegingen per jaar, groeide easyJet in Amsterdam toch met 4,4 procent. “Dat was mogelijk dankzij het inzetten van grotere vliegtuigen”, legt Vet uit. “De Airbus A320 Neo heeft 186 stoelen, dertig meer dan de Airbus A319.” Meer stoelen dus, die ook beter worden bezet. De bezettingsgraad was afgelopen boekjaar 96 procent, terwijl die een jaar terug nog 94,7 procent was.

Overname AirBerlin Ook komend jaar kan easyJet nog groeien op Schiphol. Niet in vluchten, maar wel in passagiers. “EasyJet heeft nu nog drie vliegtuigen met 235 stoelen, dat worden er dertig. Die vliegtuigen gaan zeker ook op routes van en naar Amsterdam vliegen vanwege de capaciteitsbeperking.” Het Britse easyJet vervoerde het afgelopen boekjaar, dat eindigde op 30 september, 88,5 miljoen passagiers; een recordaantal en 10,2 procent meer dan vorig jaar. De omzet steeg met bijna 17 procent naar bijna 6 miljard pond. Een deel van de groei is te danken aan de overname van luchtvaartmaatschappij AirBerlin, waardoor easyJet nu de grootste luchtvaartmaatschappij is in Berlijn. Onder de streep leed het bedrijf vanwege de overname op luchthaven Berlijn Tegel een verlies van 123 miljoen pond. De kosten per passagiersstoel stegen met ruim 5 procent, vanwege de overname, wisselkoers­effecten, loonstijgingen en operationele verstoringen.

Brexit Vet: “We hebben veel last gehad van stakingen van luchtverkeersleiders, maar ook van luchtverkeersleidingen die kampen met uitvallende systemen of een tekort aan mensen”. Vooruitlopend op de brexit heeft het Britse easyJet al het een en ander veranderd in de organisatiestructuur. Eerder waren alle vliegtuigen geregistreerd in het Verenigd Koninkrijk of Zwitserland. Inmiddels vliegen er 130 vliegtuigen onder Oostenrijkse vlag. “We willen een Europese onderneming zijn”, zegt Vet. Het hoofdkantoor blijft wel in het Verenigd Koninkrijk.

