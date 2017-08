Schiphol loopt tegen zijn grenzen aan

Wie eind april op Schiphol was, heeft aan den lijve in een van de vele lange wachtrijen ondervonden dat de luchthaven meer en meer passagiers te verstouwen krijgt. Dat is ook terug te zien in de halfjaarcijfers. Maar liefst 32,2 miljoen passagiers reisden via de luchthaven. Toch daalde in het eerste half jaar het resultaat. Van 121 miljoen euro naar 117 miljoen euro.

Meer passagiers betekent toch meer inkomsten? Niet als tegelijkertijd de tarieven voor luchtvaartmaatschappijen dalen. En dat is het geval. De tarieven, die volgens wettelijke voorschriften worden bepaald, daalden zo sterk dat dit niet kon worden gecompenseerd door de stijging in passagiersaantallen.

Schiphol verwacht dit jaar 68 miljoen passagiers

De lagere omzet uit de havengelden is niet de enige reden dat de winst iets is afgenomen. Om de drukte in goede banen te leiden, moest Schiphol maatregelen treffen. Denk aan de inzet van extra beveiligers. Vandaar dat de bedrijfslasten met 12 miljoen euro stegen in vergelijking met het eerste half jaar van 2016. En de inschatting is dat Schiphol ook de komende jaren meer geld kwijt zal zijn aan het beheersen van reizigersstromen. Vandaar dat de luchthaventarieven, waarin de hogere kosten met vertraging worden doorberekend, weer zullen gaan stijgen.

De drukte op Schiphol houdt de gemoederen bezig. "Schiphol moest het afgelopen half jaar allerlei noodgrepen doen om te voorkomen dat er een chaos ontstond", zegt een woordvoerder van de Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers (VNV). En het risico van chaos op de luchthaven is er nog altijd, omdat het aantal passagiers blijft groeien. Over heel 2017 verwacht Schiphol zelfs ruim 68 miljoen passagiers, opnieuw een record. De luchthaven nadert dan ook rap het groeiplafond van 500.000 vliegbewegingen per jaar dat is afgesproken met omwonenden en de politiek in de Omgevingsraad Schiphol. Schiphol wil dit aantal verder laten groeien naar 600.000 vliegbewegingen in 2030. Het is echter de vraag of topman Jos Nijhuis hiervoor de handen op elkaar gaat krijgen.

Allereerst zal Schiphol om voor meer groei te lobbyen de steun van luchtvaartmaatschappij KLM moeten krijgen. Probleem is dat deze relatie niet opperbest is. KLM verwijt Schiphol dat de luchthaven de afgelopen jaren te hard gegroeid is, waarbij vooral veel ruimte werd gemaakt voor budgetmaatschappijen. Dit laatste tegen de afspraken met de Omgevingsraad in. Schiphol bestrijdt dit.

Veiligheid De verhouding tussen KLM-topman Pieter Elbers en Nijhuis was in mei zelfs zo broos dat staatssecretaris Sharon Dijksma eraan te pas moest komen om de boel te sussen. Het overleg leidde tot maatregelen om herhaling van de dramatische drukte eind april in de zomervakantie te voorkomen. Er komt een nieuwe terminal en een nieuwe pier, waarmee de capaciteit met 15 miljoen passagiers kan groeien Een ander struikelblok voor de verdere groei van Schiphol is het veiligheidsvraagstuk. Eerder dit jaar stelde de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) dat het ontwerp van de luchthaven en de manier van afhandelen van het vliegverkeer zo complex is dat de grenzen van veilig vliegen in zicht komen. Dit komt onder meer doordat start- en landingsbanen elkaar in het verlengde kruisen, wat de kans op ongevallen vergroot. Ook de VNV is daarom vooralsnog geen voorstander van verdere groei. De piloten vinden dat eerst de infrastructuur van Schiphol op de schop moet, zegt een woordvoerder. "Schiphol heeft een complexe infrastructuur en het is er ook nog eens heel druk. Daardoor weten piloten soms pas een kwartier van tevoren vanaf welke baan ze vliegen." De VNV wil dat Schiphol pas verder groeit als de infrastructuur is aangepast. Nu is Schiphol al druk bezig met uitbreiden om de drukte beter te kunnen behappen. Zo komt er een nieuwe terminal en een nieuwe pier, waarmee de capaciteit met 15 miljoen passagiers kan groeien. Het ontwerp van Schiphol verandert hiermee echter niet fundamenteel, waardoor het veiligheidsvraagstuk niet wordt opgelost. Lees ook: Hoeveel rek zit er nog in Schiphol?

