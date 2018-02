Schiphol is vol en kan niet wachten tot Lelystad opent

Lelystad Airport moet 'écht volgend jaar april open', zei Schiphol-topman Jos Nijhuis gisteren bij de presentatie van de jaarcijfers op de luchthaven. Als dat niet gebeurt, staan ook de afspraken over het aantal vluchten op Schiphol weer ter discussie, zei hij.

2017 gaat voor Schiphol de boeken in als een recordjaar – met 68,5 miljoen reizigers, een toename van 7,7 procent, en 496.748 vluchten. Vooral in de meivakantie zorgde de drukte voor opstoppingen: passagiers stonden in lange rijen te hopen dat ze hun vlucht zouden halen. Doordat Schiphol 'relatief kostbare' (Nijhuis) maatregelen moest nemen om de passagiersstroom aan te kunnen, viel de winst over 2017 8,7 procent lager uit dan een jaar eerder. Het nettoresultaat bedroeg 280 miljoen euro.

Nog drukker Dit jaar wordt het nog drukker. Hoewel Schiphol onder de bestaande afspraken nauwelijks extra vliegtuigen kan laten landen of opstijgen, neemt het aantal passagiers komend jaar toch weer verder toe. Voor 2018 verwacht Schiphol 3 tot 4 procent meer reizigers. Dat is mogelijk door grotere en vollere vliegtuigen in te zetten. Nog meer reizigers dus. Toch voorspelt Nijhuis dat Schiphol de komende meivakantie goed door zal komen. Door net zoals vorige zomer alle veiligheidspoortjes in gebruik te nemen, van muur tot muur, van vroeg in de ochtend tot in de avond, zegt hij. “Maar het blijft wel druk.” Verder begint Schiphol aan de bouw van een tussenverdieping in vertrekhal 1. Die biedt extra capaciteit zolang de nieuwe pier en terminal nog niet gereed zijn. In die nieuwe terminal kunnen reizigers pas in 2023 terecht. KLM-topman Pieter Elbers riep onlangs op tot een 'volwassen discussie' om te voorkomen dat de luchthaven enkele jaren ‘op slot’ gaat. Nijhuis snapt dat wel. “Ik begrijp dat KLM zegt: als Lelystad Airport nu geen groen licht krijgt, groei dan nu door op Schiphol.”

Weer aan tafel? Nijhuis zegt dat Schiphol wel wil vasthouden aan de afspraak van 500.000 vliegbewegingen. Maar, dan moet Lelystad Airport open per 1 april 2019. “Want we hebben wel behoefte aan die capaciteit.” Gebeurt dat niet, dan moeten alle partijen weer aan tafel. Zo is dat volgens Nijhuis afgesproken binnen het zogenoemde Aldersoverleg. Eerder deze maand zorgde een rapport waaruit blijkt dat Lelystad kan doorgroeien naar 60.000 vluchten per jaar voor onrust onder bewoners in de regio. Volgens Nijhuis is dat hogere aantal niet aan de orde. “Broodje aap.” Momenteel wordt gewerkt aan een nieuwe milieu-effectrapportage voor Lelystad, nadat in de vorige versie fouten waren gemaakt. Daarna neemt minister Cora van Nieuwenhuizen (VVD, infrastructuur) een besluit over de opening. De tijd dringt, zegt Nijhuis. De infrastructuur van Lelystad is op tijd klaar. “Maar op een zeker moment moeten vliegmaatschappijen beginnen met de verkoop van tickets. Daar willen ze in april, uiterlijk mei mee aan de gang. Airlines moeten weten waar ze aan toe zijn.”