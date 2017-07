Schimmige figuren achtervolgen Fabio Aru

De tifosi smullen van Aru’s speldenprikken en onbeschaamdheid. Hij heeft het joie de vivre dat zijn vijf jaar oudere landgenoot Vincenzo Nibali mist. Sommige collega-renners kunnen daarentegen zijn bloed wel drinken. Zie hier Aru, coureur met Sardijnse flair. Sardinië, waar de volksaard een gepeperde cocktail vormt van Moorse, Griekse en kruisvaardersinvloeden.

“Ik geeft de fans graag iets”, verkondigde de kopman van Astana nadat hij vorige week op La Planche des Belles Filles voor de boeg van Chris Froome een eerste waarschuwingsschot loste.

Italië snakt met Aru naar eerherstel. Het cyclisme is na de dood van Marco Pantani in een vrije val geraakt. Dopingschandalen vulden het laatste decennium de sportkolommen. De sport raakte dientengevolge uit de gratie.

Aru is geen Pantani, laat daar geen misverstand over bestaan. De legendarische Piraat is in Italië ontegenzeggelijk de maat der dingen. Wat de nieuwe klassementsleider wel doet, is een poging tot reanimeren van de gekrenkte nationale trots.

De vraag is of Aru de meest geloofwaardige persoon is om een nationaal reveil te dragen. De prestaties en cv’s van zijn omgeving – trainers, ploeg en begeleiders – zijn schimmig en smoezelig. Aru leeft in dat opzicht op een vulkaan die ieder moment tot uitbarsten kan komen.

Hij heeft het hoogste respect voor zijn teambaas Alexandre Vinokoerov, meende Aru vorig jaar in een interview. Alsof hij vergeten was dat Vinokoerov in 2007 tijdens de Tour betrapt was op epo. Astana verliet daarop via de achterdeur Frankrijk en hoefde het jaar erop niet terug te komen. De koning van de bloedtransfusies wordt ‘Vino’ ook wel genoemd.

Schandalen

Veel progressie heeft de ploeg in tien jaar tijd niet geboekt in de strijd tegen doping. Sterker nog, de schandalen regen zich aaneen. Spil in veel affaires is Giuseppe Martinelli, Aru’s huidige coach bij Astana. Martinelli had in zijn dertig jarige carrière alle grote Italiaans renners onder zijn hoede, van Pantani tot Gilberto Simoni en Stefano Garzelli. Toeval of niet, zij werden zonder uitzondering veroordeeld voor het gebruik van verboden middelen. “Ik ben een coach van de oude stempel”, omschreef Martinelli (62) zichzelf ooit.

Controversiële figuren zijn de rode draad in Aru’s loopbaan. Geboren in Villacidro op Sardinië, een desolate uithoek wat wielrennen aangaat, zocht Aru op 18-jarige leeftijd het vasteland en een trainer op die hem de kunst van het koersen kon bijbrengen.

Hij belandde in Lombardije, met Toscane de kraamkamer van de Italiaanse wielersport.

Daar werd hij met open armen ontvangen door de – toen al – dubieuze amateurtrainer/ploegleider Olivano Locatelli. Veel van de coureurs die hij onder zijn hoede had liepen tegen de lamp. Locatelli belandde in 2003 zelf achter slot en grendel nadat justitie zijn telefoongesprekken had afgeluisterd.

Daaruit bleek dat hij een levendige handel runde in verboden prestatieverhogende middelen. Locatelli hielp bovendien zijn renners bij het omzeilen van controles. Aru’s trainer werd uiteindelijk vrijgesproken bij gebrek aan voldoende bewijs.

Gevraagd naar Vinokoerov en het risico dat zijn eigen reputatie besmet raakt, reageerde de gele truidrager deze week korzelig dat “het verleden het verleden is”. Basta.

“Ik ben daar niet mee bezig.”

En over Astana: “De ploeg schonk mij het vertrouwen om prof te worden. Daar ben ik hen dankbaar voor.”

