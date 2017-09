Schikking voor 'Probo Koala-truc' voor Scheveningse kust

Dat bedrag is overigens identiek aan de eis die het OM zou hebben gesteld als het tot een rechtszaak was gekomen, zo meldt een woordvoerster van het OM. Het bedrag lijkt laag, zeker omdat het Openbaar Ministerie de feiten als ernstig bestempelt. Wat het boetebedrag drukt, is het feit dat de oliehandelaar geen enkel profijt heeft gehad van het gesleep met de hoogzwavelige nafta en dat het een stevige rekening heeft moeten betalen voor de uiteindelijke verwerking van het afval.

Het hele dossier heeft veel weg van de affaire met de tanker Probo Koala. Dat schip vervoerde in 2006 voor oliehandelaar Trafigura een lading vergelijkbaar vervuilde nafta onder meer vanuit Amsterdam naar Abidjan in Ivoorkust. Daar werd het afval op meerdere plekken in sloppenwijken gedumpt, met waarschijnlijk schadelijke gevolgen voor de gezondheid van de bevolking.

Restmateriaal

Het onderzoek naar de handel en wandel van IPCO begon in 2013 met een melding bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). De tip betrof het tankschip Franz Schulte dat in Nederland was aangekomen. De tanker vervoerde ongeveer 8000 kubieke meter hoog-zwavelige nafta afkomstig uit een olieraffinaderij in Tatarstan in het centrum van het Europese deel van Rusland. De nafta is een residu dat vrijkomt bij de productie van brandstoffen.

In januari is de Franz Schulte voor de kust van Scheveningen voor anker gegaan. Teneinde van de vuile nafta een in Afrika verkoopbare brandstof te maken werd opdracht gegeven de lading te wassen met zogeheten caustic soda. Een middel dat ook in gootsteenontstopper zit en waarmee het zwavelgehalte wordt teruggebracht. De inspecteurs van de ILT waren er op tijd bij. Het schip werd gedwongen het afval over te dragen aan een erkende afvalverwerker in Moerdijk. De resterende nafta werd op 22 februari gelost in Antwerpen.

Volgens het OM had de hoog-zwavelige nafta van meet af aan als afval in de boeken moeten staan. Volgens de Europese regels, die er vooral zijn om milieurampen met afval te voorkomen, had de stof direct in Nederland aangemeld moeten worden. Dat is niet gebeurd. Vervolgens is de nafta bewerkt en dat is een verboden handeling in de Nederlandse wateren.