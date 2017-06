Schietpartijen in Iran: parlement en mausoleum doelwit

De Iraanse staatstv meldt dat in de schietpartij in het parlement een bewaker is gedood. Een van de aanvallers zou zijn gearresteerd en een vrouw is gearresteerd. De staatstv spreekt van 'terroristen' en meldt dat een van de daders een zelfmoordaanslag pleegde, meldt persbureau AP. Iraanse veiligheidsmensen waren massaal aanwezig bij het parlementsgebouw. Volgens de Iraanse staatstelevisie zouden in totaal vier personen betrokken zijn bij de aanval op het parlement, en zouden er acht mensen gewond zijn geraakt.

