Schietpartij op middelbare school in Franse stad Grasse

Het gaat om de school Alexis de Tocqueville. Een 17-jarige student is aangehouden. Hij of zij zou een geweer, twee handpistolen en twee granaten bij zich hebben, zeggen bronnen vanuit de politie tegen persbureau Reuters. De persoon zou niet bekend zijn bij de politie.

Een gewapende agent in de buurt van de middelbare school in Grasse. © AFP

Een andere bron zegt tegen Reuters dat de twee scholieren het vuur openden op het schoolhoofd. Toen de andere scholieren de schoten hoorden, schuilden ze in een naburige supermarkt. Alle scholieren zijn nu in veiligheid gebracht.

De bevolking van Grasse is per sms door de politie op de hoogte gesteld. Hen wordt aangeraden binnen te blijven. De omgeving van de school is afgezet. Ook wordt ouders van leerlingen gevraagd niet naar de school te komen.

