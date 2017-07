Schietpartij in Duitse discotheek: 1 dode

De dader opende in de nacht van zaterdag op zondag rond half vijf het vuur. Een politiewoordvoerder meldt dat andere bezoekers konden ontkomen door te vluchten of zich te verstoppen.

Lees verder na de advertentie

De vermeende dader, een man van 34, raakte na het incident verwikkeld in een vuurgevecht met de politie. Hierbij raakte hij gewond en hij overleed even later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Bij het vuurgevecht raakte ook een agent gewond, hij is buiten levensgevaar.

Een uitsmijter probeerde de dader volgens ooggetuigen tegen te houden. De schutter zou vervolgens het vuur hebben geopend met een machinegeweer. De politie rukte massaal uit naar de discotheek op een industrieterrein nadat ze rond half vijf een aantal noodmeldingen hadden gekregen. Een van de gewonden zou volgens ooggetuigen de uitsmijter zijn.

Geen dreiging meer Het motief van de schutter is onbekend. Aanvankelijk was niet duidelijk of hij alleen of in een groep opereerde. Nadat een politiehelikopter was ingezet, werd duidelijk dat de man alleen handelde. Op Twitter deelde de politie mee dat er geen dreiging meer is. Konstanz ligt in het zuiden van Duitsland aan de Bodensee, in de deelstaat Baden-Würrtemberg.

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.