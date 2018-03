Schiedamse jeneverfles brengt oudste flessenpost ooit

De brief, geschreven op een Duits schip, werd 132 jaar geleden de zee in gestuurd, opgerold in een fles van de Schiedamse jeneverstoker Daniel Visser & Zonen. Het papiertje werd in eerste instantie aangezien voor een oude sigaret.

Lees verder na de advertentie

'Een leuke accessoire voor op de boekenplank', dacht het echtpaar toen ze de fles vonden. Tot ze het papiertje in de fles zagen en besloten het te drogen in de oven. Daaruit rolde vervolgens een authentieke brief, verstuurd vanaf het Duitse schip Paula. Op de brief een datum: 12 juni 1886.

Volgens onderzoekers is de fles op 950 kilometer van de Australische westkust in zee gegooid

De fles werd volgens onderzoekers ongeveer 950 kilometer van de Australische westkust in zee gegooid. Flessenpost was in die tijd niet bedoeld voor noodoproepen, maar werd gebruikt om zeestromen te onderzoeken in de hoop zo snellere vaarroutes te ontdekken.