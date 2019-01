Scheveningers over de vuurregen: ‘Die bouwers zoeken altijd de grens op’

Dit gaat fout, dacht Flip Vink drie kwartier nadat de brandstapel op het strand pal tegenover zijn flat ontstoken was. Een regen van vonken daalde neer op zijn balkon. “Ik heb twee emmers water op het balkon gedonderd, de hele boel zeiknat gemaakt.”

De gloeiende houtsnippers hebben buiten desondanks tientallen gaten geschroeid in zijn kleed op zijn balkon. De 85-jarige Scheveninger was angstig. “Ik zou om twaalf uur nog even proosten bij de buren, maar ik durfde mijn huis niet uit.” Twee dagen later hangt er nog steeds een brandgeur in zijn woning.

Flip Vink op zijn balkon. © Inge van Mill

Over de met as bedekte boulevard loopt Jasper van der Starre, die ook in een van flats aan het strand woont. Hij las in de buurt-app dat het vreugdevuur uit de hand liep. “De speeltuin staat in de fik”, schreef een buurvrouw. Het kwam niet helemaal als een verrassing. “Vorig jaar was er ook een vonkenregen, maar pas later in de nacht en toen stond de wind anders.” Hij waarschuwde toen de gemeente, maar er leek weinig te veranderen.

De gemeente zag dat de stapel te hoog was en heeft het vuur toch niet afgeblazen Jasper van der Starre

Een paar jaar geleden kreeg hij een brief waarin de gemeente de brandstapel van dat jaar aankondigde – die zou twintig meter hoog worden. “Maar de bouwers protesteerden en toen mocht de stapel 35 meter hoog worden.” Dit jaar negeerden de bouwers die limiet en maakten ze de stapel dertien meter hoger.

Levensgevaarlijk Toch is Van der Starre bozer op de gemeente dan op de bouwers. “Die bouwers zoeken altijd de grens op. Maar de gemeente zag dat de stapel te hoog was en heeft het vuur toch niet afgeblazen. Al zal die piek niet zoveel hebben uitgemaakt, het gaat om de bulk.” Jasper van der Starre. De steunblokken zijn deels door de vuurregen verbrand. Op de achtergrond worden de resten van de pallets weggehaald. © Inge van Mill Volgend jaar dan maar geen vreugdevuur? Dan breken er rellen uit, zeggen veel Scheveningers. “Maar dat mag natuurlijk geen reden zijn om een levensgevaarlijke situatie toe te staan”, zegt Van der Starre. Liever ziet hij een kleiner vreugdevuur verder van de bebouwing af. “Dan kunnen de positieve kanten van deze traditie behouden blijven.” Het vuur voor ons huis brandde vroeger zo hard dat we het binnen warm kregen Hans Wenckenbach De brandstapelwedstrijd tussen Duindorp en Scheveningen begon als manier om een einde te maken aan de onlusten die de badplaatsen iedere jaarwisseling plaagden. De 85-jarige Hans Wenckenbach weet nog goed hoe dat was. Hij groeide vlak achter het strand op, aan de keerlus voor de trams. “Daar werd vroeger brand gesticht. Dat groeide uit tot een vuur dat zo hard brandde dat we het binnen warm kregen”, vertelt hij voor zijn ouderlijk huis, tussen het deels verschroeide gras. Van zijn vrouw Christine mogen de vreugdevuren afgeschaft worden. Zo ver hoeft het voor Wenckenbach niet te gaan. “Maar maak er geen wedstrijd meer van. Dat schiet zijn doel voorbij.” Even verderop op de boulevard staat schoonmaker Tjanderman Gopie tussen een zwartgeblakerde viskraam, afgebrande fietsen en een auto met een flinke schroeiplek op de motorkap. Met een hogedrukreiniger spuit hij de as van de stoep. “Het is plakkerig spul, we krijgen het niet helemaal weg.” Gopie hoopt dat een paar regenbuien de laatste resten wegspoelen.

