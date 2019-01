Scheveningen zat ‘in een inferno’, nablussen brandstapel duurt nog uren

De 48-meter hoge brandstapel zorgde voor een enorme vonkenregen die door de wind landinwaarts werd geblazen.

Lees verder na de advertentie

De burgemeester schudde de handen van enkele aanwezige brandweermensen en nam op de boulevard onder meer de schade op bij de kiosk die er ernstig door beschadigd is geraakt. Een boze buurtbewoner die daartegenover woont sprak de burgemeester erop aan dat hij vorig jaar zijn zorgen al had geuit over de vreugdevuren.

Volgens hem kwamen daar vorig jaar ook al veel vonken van af. Hij had dat gefilmd en opgestuurd naar de gemeente met de vraag of het nog wel verantwoord was. De gemeente liet hem toen weten dat het een acceptabel risico was. “Je ziet nu wat er nu gebeurd is, we hebben vannacht in een inferno gezeten”, zei hij tegen Krikke. Zij wilde niet vooruitlopen op de zaken: “We gaan de situatie goed bekijken en evalueren wat hier gebeurd is.”

De burgemeester zal dinsdag later op de middag ook naar de brandweerkazerne gaan aan de Duinstraat.

Ontruimd De vonkenregen zorgde voor branden in de hele omgeving. Op de boulevard was het te heet geworden om nog veilig naar de brandstapel te kunnen kijken. Door de wind waaide het vliegvuur landinwaarts, over het strand en door de straten: de Oude Kerk aan de Keizerstraat en andere panden in de omgeving werden vannacht door de brandweer natgehouden. Omwonenden voelden binnenshuis de enorme hitte die van de brandstapel afkomstig was. De boulevard van Scheveningen ligt vanochtend bezaaid met as, ook zijn veel geparkeerde fietsen door het vreugdevuur verbrand en gesmolten. Er zijn geen gewonden gevallen.

Brandweer al sinds vannacht bezig De brandweer was vanmiddag nog druk bezig met het afblussen van de brandstapel op het strand van Scheveningen. “Het gaat nog wel een aantal uren duren tot alles helemaal uit is”, aldus een woordvoerder van de veiligheidsregio. Ook worden graafmachines en shovels ingezet om de stapel uit elkaar te trekken en de kern van de stapel te kunnen blussen. Vlammen zijn in de stapel niet meer zichtbaar, er hangt wel een dikke rookwolk boven. Verderop, bij de wijk Duindorp, brandt de andere vuurstapel nog volop. De brandweer was daarvoor de hele nacht bezig met het vuur en de vonkenregen die ervan afkwam en naar huizen en gebouwen in de omgeving waaide. De massaal ingezette brandweer heeft zich in eerste instantie gericht op het voorkomen van grote branden in de omgeving. “Er zijn direct meerdere hoogwerkers ingezet om daken preventief te koelen om te zorgen dat er geen nieuwe branden zouden uitbreken.” © ANP

Te hoog Het vreugdevuur op het strand van Scheveningen was eigenlijk te hoog, verklaarde één van de bouwers van het vuur die anoniem wil blijven, vanochtend tegenover het NOS Radio 1 Journaal. De groepen proberen elkaar elk jaar te overtreffen en de brandstapels van houten pallets worden steeds hoger. Dit jaar is de strijd tussen de bouwers “uit de hand gelopen”, zegt de bouwer in het radioprogramma. Het lid van de organisatie zei de gevolgen van de vonkenregen te betreuren, maar is wel blij dat het team uit Scheveningen dit jaar heeft gewonnen. “Volgend jaar maken we er weer een leuk feestje van, maar dan met een brandstapel van maximaal 20 meter hoog.”

“Verschrikkelijk naar” Omdat het publiek niet mee wilde werken bij de ontruiming van de boulevard greep de Mobiele Eenheid van de politie in. De gemeente Den Haag gaat grondig onderzoeken wat er precies is misgegaan. Burgemeester Pauline Krikke: “Ik snap heel goed dat er veel vragen leven bij mensen over hoe dit heeft kunnen gebeuren. De vraag ligt op tafel of het organiseren van de vreugdevuren in deze vorm in de toekomst verantwoord is”, zegt de burgemeester. Twee dagen eerder: de opbouw van de brandstapel op het Noorderstrand. © ANP Ze noemt het “verschrikkelijk naar” wat er is gebeurd. “Ik kan me heel goed voorstellen dat mensen angstige momenten hebben beleefd. Voor hen eindigt een feestelijke avond in een persoonlijk drama. Ik leef zeer mee met bewoners en ondernemers die getroffen zijn”, aldus de burgemeester. Volgens Krikke moet bij daglicht duidelijk worden wat de exacte omvang is van de schade. “Voor bewoners die niet in hun huis terecht kunnen, wordt gezorgd.” Krikke was aan het begin van de nacht bij de vreugdevuren gaan kijken. “Ter plekke liet de situatie zich zo ernstig aanzien dat het mij goed leek om te gaan naar de plek waar een burgemeester dan moet zijn: het operationeel politiecentrum in de Yp.’’ In de loop van de nacht nam de vonkenregen af, nadat de brandweer uren in de weer was met bluswerkzaamheden. De brand werd geblust met containers water die vanuit de haven van Scheveningen naar het strand worden gereden. Ook zijn shovels ingezet. Schade op de boulevard door vliegende vonken afkomstig van het grote vreugdevuur op het strand. © ANP

Cultureel erfgoed Het metershoge vreugdevuur dat elke jaarwisseling wordt opgebouwd en afgebrand op het Noorderstrand bij Scheveningen, is erkend nationaal erfgoed. Het vuur staat sinds 2014 op de zogeheten Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed in Nederland. Bij Scheveningen zijn elke jaarwisseling twee vreugdevuren. Scheveningen-dorp bouwt een stapel op het Noorderstrand, ten noorden van de haven, de buurt Duindorp doet dat op ‘hun’ Zuiderstrand. Den Haag kent al tientallen jaren zulke vreugdevuren rond Oud en Nieuw. In de week ervoor gingen jongeren traditioneel ‘kerstbomen rausen’. Daarbij braken af en toe vechtpartijen uit. In de jaren tachtig escaleerden het eens volledig toen er heuse knokploegen bijkwamen. Daarom greep de gemeente in. In de jaren negentig kwamen er twee vreugdevuren op het strand die worden toegestaan door de gemeente, wel is er jaarlijks vooraf overleg.

Lees ook: