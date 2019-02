Scherpe kritiek op arrestatie van Amerikaanse investeerder in Moskou

De Amerikaan Michael Calvey heeft een onberispelijke reputatie, speelt volgens ingewijden altijd ‘volgens de regels’ en is ook in hoge Russische kringen een graag geziene gast. Meer dan eens schudde hij president Poetin de hand. Maar nu wordt hij met drie collega-bestuurders van Baring Vostok verdacht van oplichting. Hun hangt drie tot tien jaar gevangenisstraf boven het hoofd. Het voorarrest duurt tot 13 april.

Poetin is volgens zijn perswoordvoerder ‘op de hoogte’ van de arrestatie. In brede kring is met verbijstering gereageerd op de aanhouding. German Gref, oud-minister van economische zaken en directeur van de staatsbank Sberbank, prijst Calvey als ‘een fatsoenlijk man’ en zegt te hopen dat de arrestatie op een misverstand berust. De 51-jarige Calvey is al sinds begin jaren negentig actief in Rusland.

Miljardenbedrijf Baring Vostok heeft sinds de jaren negentig meer dan 3,7 miljard dollar aan investeringen naar Rusland gehaald. Het fonds investeerde fors in bijvoorbeeld Yandex, het Russische antwoord op Google, en hielp het tegenwoordige miljardenbedrijf daarmee op eigen benen staan. Yandex-topman Arkadi Volozj noemt Calvey en Baring voor de Russische markt ‘een toonbeeld van fatsoen en wettigheid’. Volgens Calvey hebben de arrestaties te maken met een al jaren slepend geschil tussen aandeelhouders van een bank waarin Baring een meerderheidsaandeel bezit. Twee aandeelhouders beschuldigen Baring ervan schulden te hebben willen afkopen met aandelen in een Luxemburgs bedrijf dat maar een fractie van de door Baring opgevoerde waarde zou bezitten. Calvey bestrijdt dat, maar zegt alle medewerking te willen verlenen aan het onderzoek. Michael Calvey wordt de rechtszaal in Moskou binnen geleid. © REUTERS Baring heeft de presidentiële ombudsman voor de bescherming van ondernemersbelangen, Boris Titov, gevraagd de zaak te volgen. Volgens Titov zijn de arrestaties in deze zaak tegen de wet en is het arbitragehof bij uitstek de plek waar dit soort corporatieve geschillen moet worden uitgevochten. In plaats daarvan is een van de partijen naar de veiligheidsdienst FSB gestapt en die heeft zich opmerkelijk snel in de zaak gemengd. Titov noemt dat in een commentaar in de zakenkrant Vedomosti ‘een systematisch probleem’. Volgens hem betreft zestig procent van de gevallen die hij als ombudsman op zijn bord krijgt zaken waarbij een van beide partijen door omkoping probeert een strafrechtelijk onderzoek tegen de tegenstander af te dwingen. “Dat is een serieus ethisch probleem van onze zakenwereld, maar ook van ons land”, schrijft Titov.

Investeringsklimaat Volgens critici ondermijnt de arrestatie van de Baring-top het investeringsklimaat in Rusland. Wat zakenman en analist Andrej Movtsjan betreft, is het investeringsklimaat in Rusland al jarenlang zo goed als dood. De eerste grote klap was de arrestatie in 2003 van oliemagnaat Michail Chodorkovski. “Er valt al niets meer te ondermijnen”, concludeert Movtsjan in een analyse van het Moskouse Carnegie Center somber. Het lot van Calvey en zijn collega’s laat volgens hem eens te meer zien dat in Rusland de willekeur regeert en dat iedere ondernemer, eerlijk of niet, morgen hetzelfde kan overkomen.