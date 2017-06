Scheepvaart-archeologen willen verhalen vertellen

Op land, in de binnenwateren, maar vooral in de bodem van de Noordzee en de Waddenzee staat de toekomst van de scheepswrakken op het spel. Onder de zeebodem liggen er honderden, misschien wel duizenden. Door sterke stromingen en verschuivende zandbanken en geulen komen de wrakken bloot te liggen en gaan ze rotten. Op land is de situatie niet veel beter door de invloeden van landbouw en drainage. Alleen al in de provincie Flevoland zijn 430 scheepswrakken gevonden. Daarvan liggen er nog tachtig in de bodem.

Hij is daarom blij met de oproep vorige maand van de vijf kustprovincies aan het kabinet. Die willen meer aandacht voor de bescherming van de scheepswrakken in de Noordzee en de Waddenzee. Door de jaren heen is fors bezuinigd op maritiem onderzoek. Van 2012 tot en met 2015 kende Nederland het Maritiem Programma, opgezet door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed , met als belangrijkste doel de achterstand ten opzichte van archeologie op land in te halen. Vooral op het gebied van de bescherming van maritiem cultureel erfgoed. Het programma kreeg na de beëindiging geen vervolg. Dit gebrek aan continuïteit is dodelijk voor de wetenschap, zegt Van Holk. Gemeenten en provincies zijn nu zelf verantwoordelijk voor het beleid, maar zijn huiverig om geld vrij te maken voor waterbodemonderzoek. Want onderwaterarcheologie is duur.

Van Holk is een van de initiatiefnemers van de conferentie. Hij ondervond persoonlijk hoe moeilijk de sector het heeft. Nieuw onderzoek met zijn studenten naar een scheepswrak bij Rutten in de Noordoostpolder, kreeg hij financieel niet rond. Alleen nog dit jaar zal hij studenten begeleiden, daarna eindigt zijn aanstelling aan de RuG. De sector zit vol plannen, wensen en ideeën, maar er is gebrek aan geld en interesse. "In het onderwijs, maar ook bij gemeenten en provincies. Terwijl de archeologie als geheel floreert", zegt Van Holk.

"Scheepswrakken vertellen zoveel interessante verhalen", zegt André van Holk, bijzonder hoogleraar Maritieme archeologie aan de Rijksuniversiteit Groningen en onderzoeker bij het Nieuw Landmuseum in Lelystad. "We onderzoeken niet alleen het schip zelf, zoals de bouw en gebruikte houtsoorten, maar we kijken ook naar de lading die het vervoerde, de gebruiksvoorwerpen en persoonlijke bezittingen van de bemanning."

Visie

In de landen om ons heen is maritieme archeologie volgens hem beter geregeld. Daar neemt de rijksoverheid de verantwoordelijkheid door onderzoeksschepen te financieren en duikteams te ondersteunen. Zijn hoop is daarom gevestigd op het ministerie van OCW. "We hebben het kabinet nodig om een onderzoeksagenda op te stellen. Dan kunnen lokale bestuurders op basis van vastgestelde criteria besluiten wat er met een wrak moet gebeuren. Lichten of conserveren. We hoeven niet ieder wrak naar boven te halen. Daar hebben de musea de ruimte niet eens voor. Maar we moeten wel weten waar ze liggen en de vindplaatsen goed documenteren."

Er is geen gezamenlijke visie, zegt ook Wouter Waldus, maritiem archeoloog bij ADC Maritiem. "Scheepswrakken halen het nieuws als we ze vinden. Maar die vormen slechts een fractie van het totaal. Wij gaan pas zoeken als er een 'verstoorder' is. Grote gebieden zijn nog niet geïnventariseerd."

ADC Maritiem kreeg wereldwijd bekendheid door de ontdekking en de berging van een 15de-eeuws koggeschip uit de IJssel bij Kampen. Het scheepswrak was in 2010 ontdekt met sonarapparatuur bij de voorbereidingen van Rijkswaterstaat om de rivier te verdiepen. "De IJsselkogge was voor ons een unieke vondst", zegt Waldus. "Maar die is te danken aan een dreigende verstoring van de bodem waardoor we archeologisch onderzoek moesten doen. Anders had niemand geweten dat het schip daar lag."

Met sonarapparatuur zijn de meeste wrakken vrij eenvoudig te lokaliseren. En de bescherming is technisch mogelijk door ze te bedekken met een stevig doek of gaas. "Ik zou willen dat er een fonds komt met bijdragen van het Rijk, private partners en bijvoorbeeld de Nationale Postcodeloterij. Of maak capaciteit vrij om een volledige en weloverwogen inventarisatie te maken", zegt Waldus. "Pas bij een compleet beeld van onze bodemschatten kunnen we gefundeerde beslissingen nemen. Welke wrakken beschermen we en welke niet? En welke vindplaatsen zijn interessant genoeg voor verder archeologisch onderzoek? Dat overzicht hebben we nodig."