Schandaal rond rechts-extremist brengt Duitse schaamte over het leger weer terug

Een uitglijder, meer niet. Zo luidde in 2013 het oordeel van leidinggevenden in het Duitse leger toen soldaat Franco A., die een masteropleiding volgde op een Franse militaire elite-academie, een lijvige scriptie inleverde vol racistische stellingen. De 'massale toestroom van migranten' zou tot de ondergang van de Europese volken leiden, schreef hij. Hij sprak van een 'genetische genocide'.

Vier jaar later zit hij vast. De 28-jarige luitenant werd vorige week opgepakt: hij zou rechts-extremistische aanslagen hebben beraamd, mogelijk op vluchtelingen, en deel uitmaken van een grotere cel van neonazi's in het Duitse leger. Op A.'s kazerne, in het Franse Illkirch, werd op een geweer een hakenkruis gevonden. Symbolen van de Wehrmacht hingen aan de wand. Er blijkt op mysterieuze wijze munitie te zijn verdwenen.

En in Duitsland barst - niet voor het eerst - een debat los over de vraag hoe wijdverspreid het rechts-extremistische gedachtengoed in het Duitse leger is. Hoe groot is A.'s netwerk? En hoe kan het dat in de vier jaren tussen A.'s scriptie en arrestatie niets tegen hem werd ondernomen? Werd hem de hand boven het hoofd gehouden?

De vraag is of dat louter een, achteraf gezien, bijzonder slechte inschatting was, of een bewuste vergoeilijking. Bij dat laatste: hoe vaak komt zulk wegkijken voor? Het is een vraag die in Duitsland niet voor het eerst klinkt. Ze werd ook gesteld toen na 2011 bekend werd dat leden van terreurgroep NSU, die in de jaren nul Turkse Duitsers vermoordde, in de jaren negentig ongehinderd in het leger dienden. Sommigen werden bevorderd, terwijl leiddinggevenden hun ideeën kenden. Een droeg zelfs een tattoeage met de nazi-slogan 'Blut und Ehre' en verklaarde dat hij de 'prestaties' van de SS bewonderde. Er gebeurde niets. In recente jaren werd bekend dat ook leden van de extreem-rechtse partij NPD in het leger dienden.

Er volgden geen sancties. Franco A. beweerde dat zijn scriptie - 140 pagina's lang - onder tijdsdruk was geschreven, dat hij het allemaal niet zo bedoelde. Zijn leiddinggevenden geloofden hem. A.'s scriptie gaf geen 'innerlijke gesteldheid' weer; twijfels aan A.'s waardesysteem waren 'uit te sluiten', zo citeren Der Tagesspiegel en de Süddeutsche Zeitung uit interne legerdocumenten. A. zou door zijn 'onbetwijfelbaar hoge intellect' zijn meegesleept in een gedachtenspel. Hij was een 'slachtoffer van zijn eigen intellectuele vaardigheden'. Geen extremist.

Want: er werd alarm geslagen. Eerst door de Franse generaal Antoine Windeck, die de academie bestierde waar A. studeerde. Had een Franse leerling zo'n scriptie ingeleverd, zei hij, hij had hem meteen van school gestuurd. De volgende waarschuwing kwam van een Duitse expert, een professor van het Centrum voor Militaire Geschiedenis. Hij las de scriptie en vatte die samen als een 'radicaal-nationalistisch, racistisch appèl', haalt weekblad Der Spiegel een intern legerdocument aan.

Volgens militair historicus Michael Wolffsohn is de situatie zorgwekkend. Hij doceerde jarenlang aan de Bundeswehr-universiteit in München. De afschaffing van de dienstplicht in 2011 heeft de situatie verslechterd, zegt hij.

Hoe groot het nazi-probleem in het Duitse leger precies is, valt moeilijk te zeggen. De militaire geheime dienst MAD onderzoekt op dit moment 275 verdachte voorvallen. Dat gaat haast uitsluitend om 'propaganda-gevallen', zoals het tekenen van hakenkruizen of het luisteren naar neonazi-rock. In 2016 werden elf soldaten wegens rechts-extremisme ontslagen. Kun je daarmee, op een totaal van 178.000 soldaten, van een structureel probleem spreken? Maar ook: wat zeggen zulke cijfers als zou blijken dat van hogerhand wordt weggekeken?

Zwak leiderschap

Minster van defensie Ursula von der Leyen ziet het manco in de cultuur. Zij heeft het over een 'verkeerd begrepen korpsgeest', een 'houdingprobleem' en 'zwak leiderschap'. Bij andere recente schandalen, waarbij onder andere vrouwelijke soldaten werden aangerand, was er ook een cultuur van zwijgen en toedekken te zien, zegt ze. Terwijl dat nu net niet de bedoeling was. In het nieuwe leger dat de Duitsers in 1955, onder toezicht van de geallieerde bezetters, opzetten, moest het anders gaan dan vroeger. Het moest een leger worden van 'staatsburgers in uniform', van soldaten die elkaar kritisch controleren en hun mond opendoen als ze misstanden zien.

Het wrange is dat Von der Leyen juist deze zomer zei dat Duitsland bereid is op militair gebied een actievere rol in de wereld te spelen - Duitsland voelt daartoe een toenemde druk vanuit Europa en Amerika. Voor het eerst in decennia groeit de Bundeswehr, lichtjes. Het ongemak over het eigen leger leek even verleden tijd. Nu zijn de spoken terug.