Schandaal met giftige matrassen drukt winst Beter Bed

Problemen eind vorig jaar in Duitsland blijven de Nederlandse holding Beter Bed uit Uden achtervolgen. Zowel de omzet als de winst van de beddenmaker viel het eerste half jaar van 2018 lager uit dan in de eerste helft van 2017. En dat grotendeels door een fout eind vorig jaar bij het Duitse chemieconcern BASF.

BASF ontwikkelt polyurethaanschuim. Dat schuim zit onder meer in kinderzitjes en autostoelen, en ook in matrassen. Door een productiefout is tussen 25 augustus en 29 september 2017 de gifstof dichloorbenzeen in de schuimvulling gekomen en bij meerdere fabrieken gekomen die matrassen maken.

Na het ontdekken van de productiefout is BASF gestopt met het produceren van het schuim. Het chemiebedrijf zegt dat uit tests bleek dat er geen gezondheidsrisico's zijn voor consumenten. BASF heeft wel alle leveringen teruggehaald waar te hoge waarden dichloorbenzeen in zit en draait financieel op voor de schade.

Klanten bleven weg

Maar daarmee was voor beddenverkopers het probleem nog niet opgelost. In Duitsland bleef de consument twijfelen aan de veiligheid van schuimmatrassen en de verkoop zakte in. Niet alleen bij Beter Bed, ook bij andere beddenverkopers. Klanten bleven weg en dat is terug te zien in de cijfers: de winst van Beter Bed halveerde in 2017 ten opzichte van een jaar eerder.

En dat weet zich dit jaar nog niet helemaal te herstellen. De omzet in Duitsland daalde in het eerste half jaar van 2018 ook nog met 9,3 procent. In Zwitserland en Spanje liep de omzet ook flink terug. Op de Nederlandse markt steeg de omzet wel met 3,1 procent. Ook in Spanje, België en Zweden draaiden de winkels in de plus.

Maar Beter Bed - een bedrijf met 2800 medewerkers en bijna 1200 winkels in vrijwel heel Europa - is voor circa de helft van de opbrengsten afhankelijk van Duitsland. De totale omzet van de beddenmaker komt dit eerste half jaar uit op 201,6 miljoen euro. In de eerste helft van 2017 was dat nog 209,8 miljoen euro.