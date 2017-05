Schandaal Duits leger breidt uit

Eigenlijk zou de Duitse defensieminister Ursula von der Leyen vandaag naar de VS vliegen om in Washington en New York te praten met haar collega Jim Mattis en de VN. In plaats daarvan blijft ze thuis om een uitdijende crisis te bezweren. Von der Leyen bezoekt een kazerne in het Franse Illkirch waar de rechts-radicale officier Franco A. gelegerd was in een Frans-Duitse eenheid.

Lees verder na de advertentie

De 28-jarige eerste luitenant zit al een week vast op verdenking van het beramen van terreuraanslagen. De bedoeling was moslimvluchtelingen daarvan de schuld te geven. Er was een 24-jarige student als handlanger opgepakt die explosieven bezat. Maar gisteren nam de federale aanklager het onderzoek over. Justitie zou een militair netwerk op het spoor zijn van vijf man met radicaal-rechtse ideeën en ‘staatsbedreigende’ plannen.

De minister gaf in een open brief aan militairen maandag de legerleiding een veeg uit de pan

Het schandaal heeft tot frictie geleid tussen Von der Leyen (CDU), oppositiepartijen, legerleiding en legervakbond. De minister gaf in een open brief aan militairen maandag de legerleiding een veeg uit de pan. De krijgsmacht heeft een attitudeprobleem en leidingsproblemen op diverse niveaus, aldus de minister. “Deze zaak staat niet op zichzelf, ook gesar en seksuele intimidatie vereisen een evaluatie van het opleidingsconcept”, aldus Von der Leyen. Voor morgen heeft zij honderd militaire leidinggevenden naar Berlijn geroepen voor een gesprek over consequenties. “Ik had eerder en dieper moeten graven”, aldus Von der Leyen op tv-zender ZDF. Zij had zojuist het hoofd opleidingen van de krijgsmacht ontslagen.

Vluchteling Bizar is dat eerste luitenant Franco A. zich eind 2015 als Syrische vluchteling in Giessen aanmeldde. Sinds begin 2016 had hij een onderkomen in een asielzoekerscentrum en kreeg hij een maandvergoeding. Dit dubbelleven is in zijn kazerne nooit opgevallen. Er loopt nu ook een onderzoek naar hoe de man die amper Arabisch spreekt bij het ministerie van immigratie als Syriër David Benjamin asiel kon vragen. Pikant: een soldaat behandelde zijn asielaanvraag. De officier liep pas tegen de lamp nadat hij in januari op het vliegveld van Wenen een geladen pistool in een toilet verstopte. Toen hij dat op 3 februari kwam halen, is hij opgepakt. Uit zijn vingerafdrukken bleek zijn dubbelbestaan als asielzoeker. Oostenrijk liet hem vrij, maar hij werd sindsdien wel gevolgd. Franco A. blijkt nu een lijst van doelwitten te hebben gehad, onder wie voormalig bondspresident Joachim Gauck en diverse linkse politici. Kritiek is er op leidinggevenden en de opleiding van A., die verzuimden de MAD, de legerveiligheidsdienst, in te schakelen. In 2014 schreef A. radicaal-nationalistische, racistische gedachten op in zijn eindscriptie. Hij kwam weg met een iets mildere versie, er kwam niets in zijn dossier. A. zit al acht jaar in het leger maar er is nooit officieel over hem geklaagd. Elk leger trekt bovengemiddeld mensen aan met een voorliefde voor hiërarchie, wapens en uniformen denkt parlementariër Hans-Peter Bartels (SPD). Die eruit filteren is blijkbaar niet gelukt. In de kazerne in Illkirch zouden kleine hakenkruizen op wanden en een geweer te zien zijn plus andere ‘souvenirs uit de Wehrmacht’. Per jaar bekijkt de MAD zo’n 400 maal gevallen van verdenking van extremisme, waarbij de meesten vrijgepleit worden. In 2015 werden tien militairen ontslagen: negen rechts-extremisten en een islamist. Toch spreekt Christine Buchholz, defensiewoordvoerder van de Links­partei in krant Die Welt van ‘een onoverzichtelijk probleem’. Te veel wordt afgedaan als individueel wangedrag, klaagt zij. “Netwerken worden gebagatelliseerd.” Die Welt meldt dat het MAD over dit jaar al 100 gevallen onderzoekt, en spreekt van een toename van rechts-radicalisme in het leger.

Trouw.nl is vernieuwd. Ter kennismaking mag u nu gratis onze artikelen lezen.