Schaker Giri zwaar teleurgesteld na remise tegen landgenoot Van Foreest

De evaluatie duurde en duurde. Wie dacht dat de Nederlandse schaakgrootmeesters Anish Giri (24) en Jorden van Foreest (19) geen geheimen meer voor elkaar hadden, kwam dinsdag bedrogen uit op het Tata Steel-schaaktoernooi in Wijk aan Zee.

Giri en Van Foreest, die in de negende speelronde remise overeenkwamen in het Noord-Hollandse kustdorp, hadden lang nodig om hun ontmoeting op het hoogste niveau te analyseren. Van Foreest, de nummer 192 op de wereldranglijst, deed dat opgetogen, wetende dat hij de mondiale nummer vijf in bedwang had kunnen houden.

Ik heb te onnauwkeurig gespeeld Anash Giri

Dat deed hij met dank aan een verrassende opening. Van Foreest schoof direct een pion naar c5, waarna Giri minutenlang in gedachten verzonken was. “Jorden en ik kennen elkaars openingsrepertoire wel”, analyseerde Giri na de partij van ruim drie uur. “Maar ik had deze eerste zet niet verwacht. Deze opening speelt hij nooit volgens mij.”

Van Foreest reageerde met een ondeugende twinkeling in zijn ogen. “Hij kent natuurlijk mijn openingsrepertoire”, lachte de jongeling. “Ik vond dat ik iets anders moest verzinnen. Dat is alleen niet makkelijk tegen Anish. Hij kan zo veel verschillende systemen spelen. Ik kon alleen maar hopen dat het goed zou gaan.”

Ongemeen spannend En goed ging het. De teleurstelling was van Giri’s gezicht af te scheppen na zijn gelijke eindstand tegen Van Foreest. “Ik heb te onnauwkeurig gespeeld”, somberde hij. Giri verloor met zijn remise de aansluiting met de top in Wijk aan Zee. Met nog vier speelronden te gaan is het ongemeen spannend bij de 81ste editie van het ‘Wimbledon van de schaaksport’. Liefst drie koplopers kent het Tata Steel-schaaktoernooi. Saillant detail: woensdag, als het toernooi een uitstapje maakt naar de Grote Kerk in Leiden, nemen twee van de drie koplopers, viervoudig wereldkampioen (en titelverdediger) Carlsen en oud-wereldkampioen Anand, het tegen elkaar op. Giri treft woensdag de Rus Vladimir Fedoseev. Daarna wordt hij nog uitgedaagd door de Amerikaan Samuel Shankland, de Azerbeidzjaan Teimour Radjabov en – op de slotdag – de Noorse regerend wereldkampioen Carlsen. Over zijn kansen voor de toernooiwinst was Giri dinsdagmiddag ineens somber. “Het wordt lastig. Mijn schema is niet makkelijk.”

Lange rijen Vooral de slotdag, tegen de mondiale nummer één Carlsen, is er eentje waar schaakliefhebbers naar uitkijken. Afgelopen weekend zorgden ze al, met ruim vijfduizend bezoekers, voor lange rijen voor dorpshuis De Moriaan in Wijk aan Zee. “Ik hoop dat ik voor die partij in ieder geval nog kans heb”, keek Giri alvast vooruit. De slotdag zal bij hem herinneringen oproepen aan de editie van vorig jaar. Toen verloor Giri, nadat hij en Carlsen met een gelijke score waren geëindigd, in de beslissende tiebreak van Carlsen. Van Foreest lijkt in iets rustiger vaarwater terecht te zijn gekomen in Wijk aan Zee. Na zijn eerste zeven partijen, die allemaal in een beslissend resultaat waren geëindigd, behaalde hij tegen Giri zijn tweede opeenvolgende remise. “Het wordt misschien wat constanter”, oordeelde de debutant voorzichtig. “Hoewel, als ik naar mijn partij tegen Anish kijk, dan was dat ook weer niet echt heel solide. De meeste partijen zijn zwaar. En ik heb een aantal domme fouten gemaakt. Als ik die de komende rondes kan vermijden, dan pas kan ik zeggen dat ik wel wat ben gegroeid.”

Drie koplopers in Wijk aan Zee Met nog vier speelronden te gaan is het ongemeen spannend op de 81ste editie van het Tata Steel-schaaktoernooi in Wijk aan Zee. Er zijn na dinsdag drie koplopers. De Rus Ian Nepomniachtchi, de Noorse titelverdediger Magnus Carlsen en de Indiër Viswanathan Anand leiden. Het trio behaalde zes punten uit de eerste negen partijen. Anand en Carlsen ontmoeten elkaar woensdag in Leiden, waar het schaaktoernooi een uitstapje maakt in het kader van ‘Chess on Tour’. De Nederlander Anish Giri en de Chinees Liren Ding volgen op korte afstand van het drietal. Ze staan een half punt achter de koplopers. Zondag, tijdens de slotdag, neemt Giri het nog op tegen Carlsen.

