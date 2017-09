Schade Sint-Maarten erger dan gedacht

Het Rode Kruis gaat naast het uitdelen van voedsel en water de noodopvang opschroeven. Er vertrekt morgen weer een vlucht met dekzeilen, tenten en toiletspullen naar het eiland. Het Rode Kruis gaat de schade en hulpbehoeftes de komende dagen met drones nog verder inventariseren.

De schade is gemeten vanuit het kantoor in Den Haag, waar medewerkers helikopterfoto’s die Defensie na de ramp heeft gemaakt op een kaart hebben gelegd. Die kaart is vlak voor orkaan Irma samengesteld door vrijwilligers, die 5500 gebouwen en 194 kilometer intekenden. Door de nieuwe foto’s over de ‘oude’ beelden te leggen, ontstond een overzicht van wat er eerst wel stond, en wat nu verdwenen of kapot is.

Bij het Rode Kruis staan nog altijd meer dan tweehonderd mensen geregistreerd als vermist. Niet alleen familie in Nederland of de Verenigde Staten, ook eilanders zelf weten vaak niet hoe het met vrienden en familie gaat. Op Sint-Maarten helpen vrijwilligers van het Rode Kruis mensen om zich te melden. Er vertrekken vandaag nog drie extra hulpverleners naar het eiland.

Actiedag Er is al 3,2 miljoen euro opgehaald via giro 5125, zegt een woordvoerder van het Rode Kruis woensdagmiddag. Om nog meer geld in te zamelen is er komende vrijdag de Nationale Actiedag ‘Nederland helpt Sint-Maarten’ . Vanuit het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum besteden radio en televisie de hele dag aandacht aan de gevolgen van orkaan Irma. Steeds meer mensen in Nederland komen in actie, zegt een woordvoerder, onder wie een grote groep YouTubers die een lied zingen voor de slachtoffers. Ook kinderen zetten zich volop in door lege flessen in te zamelen, cupcakes te bakken of hun eigen tekeningen te verkopen. Ryan Voss (8) uit De Meern zamelt geld in door tekeningen te verkopen via Facebook, vertelt zijn moeder Bianca. “Hij heeft al 9 euro opgehaald. Mensen mogen zelf bepalen hoeveel ze ervoor geven. Als ze hun adres achterlaten, stuurt hij een tekening op.” Lees meer over de gevolgen van orkaan Irma

