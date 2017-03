Schade in Australië door orkaan Debbie minder dan verwacht

Het noordoosten van Australië zette zich de afgelopen dagen schrap. Inwoners van Queensland stapelden de zandzakken hoog op voor de voordeur om zich tegen het water te beschermen. Orkaan Debbie raasde gisteren op de staat Queensland in Australië af en de autoriteiten besloten om de grootste evacuatie sinds 1974 op poten te zetten.

Ze verzochten 30.000 mensen dringend om voor zondagmiddag te vertrekken. De Australische autoriteiten waarschuwden de afgelopen dagen voor ernstige overstromingen en gaven Debbie de op een na hoogste categorie 4.

Rond 13:00 uur lokale tijd kwam de orkaan aan land, precies toen het eb was. Dit zorgde ervoor dat het water niet ver het land op werd opgestuwd. De overstromingen bleven uit en de zandzakken bleken uiteindelijk niet nodig. Reden om Debbie iets af te schalen naar categorie 3.

Tekst loopt door onder de foto.

Nachtmerrie

Desondanks is de storm nog wel een ware nachtmerrie voor de inwoners van Queensland, zegt Andrew Willcox, voorzitter van de regio Whitsunday in Noord-Queensland tegen The Guardian. “Veel bomen vallen om, het is heel beangstigend.”

De storm trekt zeer langzaam over het land, waardoor veel schade wordt aangericht op iedere afzonderlijke plaats. Er worden windstoten gemeten van 250 kilometer per uur.

In Proserpine, een stad in de staat Queensland, werd een man geraakt door een instortende muur. Hij is met zware verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. “Ik verwacht dat er meer gewonden en doden zullen vallen”, zegt Ian Stewart, politiecommissaris van Queensland, tegen The Guardian. “We moeten ons daarop voorbereiden.”

De Australiërs kunnen nu niets anders doen dan afwachten Ian Stewart, politiecommissaris van Queensland

Politiecommissaris Stewart zegt dat de Australiërs nu niets anders kunnen doen dan afwachten. Toeristen houden zich schuil in hotels tot de storm is overgewaaid en voor de bewoners zijn schuilkelders ingericht. Meer dan 34.000 huishoudens rond Mackay, de stad die de storm het eerst te verduren kreeg, zitten zonder stroom. De schade loopt waarschijnlijk in de miljarden, maar volgens Stewart duurt het nog minstens vijf dagen voor de balans kan worden opgemaakt. “Pas dan is alle stormschade in kaart is gebracht.”