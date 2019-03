Schade aan woningen na explosie in Amsterdam

Doelwit van de dader(s) was vermoedelijk coffeeshop Smoke Palace. Daar was ruim een maand geleden ook al een explosief afgegaan. In september vorig jaar was het in dezelfde buurt ook raak bij een coffeeshop toen er een explosief afging. De politie heeft na de vorige incidenten nog niemand gearresteerd.

Lees verder na de advertentie

De politie kreeg vannacht rond 05.10 uur meerdere meldingen van een harde knal ter hoogte van de coffeeshop in de Linnaeusstraat. Ook surveillerende agenten hoorden de knal en zagen een lichtflits.

Medewerkers van de Explosieven Opruimingsdienst van Defensie hebben onderzoek gedaan en geconstateerd dat de ontploffing was veroorzaakt door een explosief. De politie kon niet zeggen om welk soort explosief het ging. Bouw- en woningtoezicht van de gemeente Amsterdam gaat kijken hoe groot de schade is aan een aantal panden in de omgeving van de coffeeshop.

In Amsterdam komt het de laatste jaren geregeld voor dat explosieven worden geplaatst bij coffeeshops. Vorig jaar gebeurde dat ongeveer dertig keer. Meestal ging het om handgranaten, die overigens niet tot ontploffing werden gebracht. Handgranaten zijn al voor paar tientjes verkrijgbaar. De bedoeling is dat de coffeeshops worden gezien als gevaar voor de omgeving en moesten sluiten.

Politiewoordvoerder Esther Izaks zei eerder dat gebruik van granaten en andere explosieven door criminelen niet nieuw is. “Wel lijkt een trend van het afgelopen jaar dat met name horeca getroffen wordt door het achterlaten van handgranaten.”

Lees ook: