Schaatsster Paulien van Deutekom (37) overleden aan longkanker

Het hoogtepunt van de schaatscarrière van Van Deutekom was in 2008, toen ze wereldkampioene allround werd. In dat jaar veroverde ze ook zilver bij de WK afstanden op de 1500 en 3000 meter. Van Deutekom deed één keer mee aan de Olympische Spelen. In 2006 eindigde ze in Turijn op de 1500 meter als dertiende en met de vrouwenploeg als zesde op de achtervolging.

Paulien Van Deutekom met haar gouden medaille op het WK Allround in Berlijn. © AP

In 2008 werd Van Deutekom uitgeroepen tot ‘Schaatsster van het jaar' en kreeg ze de bijbehorende Ard Schenk Award.

Daarna wist Van Deutekom, bij de ploeg van TVM van coach Gerard Kemkers lange tijd een belangrijke trainingspartner van Ireen Wüst, nooit meer dat niveau te halen. De in Den Haag geboren schaatsster maakte in de zomer van 2010 de overstap naar de Control Schaatsploeg onder leiding van Jac Orie.

Van Deutekom stopte in 2012 met schaatsen. Daarna was ze nog een tijdje werkzaam als analist voor de NOS bij schaatswedstrijden, en deed ze mee aan het televisieprogramma Expeditie Poolcirkel van de AVRO, waarin het uithoudingsvermogen van bekende Nederlanders werd getest. “Het schaatsen is nog steeds ontzettend mooi, maar ik wilde niet meer echte topsport bedrijven”, liet ze in maart dat jaar weten.

