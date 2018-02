Schaatsslag kan nog beter, denkt Delftse promovenda

Nederlandse schaatsters staan aan de wereldtop. Dat bewijzen vandaag bijvoorbeeld Ireen Wüst, die op de 3000 meter haar olympische titel verdedigt, en Sjinkie Knegt, die een van de favorieten is op de 1500 meter shorttrack.

Maar zouden we nog beter kunnen worden? De zojuist aan de TU Delft gepromoveerde Eline van der Kruk (28) denkt van wel. Ze bevestigde sensoren in een schaats om te bepalen hoe schaatsers hun techniek kunnen verfijnen.

"We schaatsen al driezuizend jaar, maar we weten nog steeds niet wat de optimale techniek is", zegt Van der Kruk. Die is namelijk voor iedere schaatser anders. "Daardoor zijn trainers lang op zoek zijn naar de ideale techniek die past bij een schaatser."

De kersverse doctor ingenieur ontwierp een klapschaats met sensoren tussen de schoen en het ijzer. Die sensoren meten afzetkracht en hoe schuin de schaats staat ten opzichte van het ijs.

Verlengstuk

Deze meetschaatsen moeten het verlengstuk worden van zowel de schaatser als de coach. De gegevens die door de sensoren worden opgevangen, worden direct doorgestuurd. Dat wil zeggen dat schaatsers via een Google Glass, of Smart Glass, een interactieve bril, de ideale schaatsslag kan worden aangeleerd tijdens trainingen.

"Via de bril kunnen schaatsers dan zien of hun techniek goed is of dat deze iets moet worden aangepast. Uiteindelijk moet dat natuurlijk tijd winnen."

Naast een snellere rondetijd moet het apparaat ook zorgen voor tijdwinst in het trainingsschema. "Een coach moet door de uitkomsten meteen kunnen zien waar nog werk aan de winkel is. Of het nu gaat om de kniehoek of de timing, het scheelt tijd als een trainer weet in welke richting moet worden gezocht", zegt Van der Kruk.

Er moet nog wel wat worden geschaafd aan de uitvinding. Zo is er nog geen optimale manier gevonden om het uithoudingsvermogen van een schaatser in het model mee te nemen. Dat is nodig om de meetschaats te perfectioneren. "Een goede slag op de 500 meter kan de plank misslaan op de 10 kilometer. Het lichaam wordt op de lange afstand op een andere manier op de proef gesteld."

Of de meetschaats de komst van de klapschaats zal evenaren is nog maar de vraag. "De klapschaats maakte veel verschil. Maar als de meetschaats nog geavanceerder wordt dan zullen schaatsers die zeker gaan gebruiken. Het kan zo zijn dat we er met de meetschaats achter komen dat bijvoorbeeld het blad van de schaats nog beter kan", zegt Van der Kruk.

