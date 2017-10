Schaatser Mulder is gewaarschuwd, want Mulder komt eraan

Had sprinter Kai Verbij vorig jaar drie concurrenten moeten aanwijzen die hem dit jaar mogelijk van plaatsing van de Olympische Spelen zouden afhouden, dan had hij niet de naam Michel Mulder genoemd.

Dit jaar is het anders. Zoals Verbij zegt: "Als bij de Mulders het mes op de keel staat, dan kunnen ze net weer wat extra's."

Zo lag hij een paar dagen na die race op bed, terwijl de anderen aan de gewichten hingen. Verkoudheid speelde hem parten. En dan is een regenachtig Inzell 'toch behoorlijk saai'. "Kon alleen maar een beetje in bed liggen."

Maar ho! Stop! Draaf niet te ver door, waarschuwde Mulder op de teampresentatie van Plantina, afgelopen woensdag. Een goed resultaat betekent niet meteen dat hij zijn olympische titel gaat prolongeren. Want nog steeds is de scheidslijn tussen goed en wat minder heel dun.

'Mulders' dus. Meervoud. Niet alleen Ronald Mulder, ook Michel Mulder. Die laatste kan zich namelijk na twee moeilijke jaren weer meten met topschaatsers, bewees hij vorige week in Inzell. Tijdens een oefen-500 meter reed hij voor het eerst in ruim twee jaar weer onder de 35 seconden: 34,94. Hij begon een seizoen nog nooit zo goed. Hij deelde dat resultaat op social media en werd overspoeld met berichten. De oude Mulder was terug!

In stapjes

Alles gaat in stapjes, zoals die 34'er een stapje was. De Olympische Spelen, die zijn nog ver weg. De volgende stap is kwalificatie voor de wereldbekers. "Dat is het enige waar ik me nu druk over maak", zegt Michel Mulder. En dat is in mijn ogen ook nodig voor het olympisch kwalificatietoernooi. Als je niet die wedstrijden rijdt, moet je echt van goeden huize komen om die jongens te verslaan."

Toch is het verhaal natuurlijk mooi, een Mulder in het nieuw - en niet alleen omdat hij na tien jaar nieuwe schaatsschoenen heeft. Na een mislukt jaar, waarin hij koos voor een eigen team (Victorie) met een andere coach (Desly Hill), keerde hij deze zomer terug bij Gerard van Velde. In een sprintploeg die, wat Michel Mulder betreft, de beste is waar hij ooit in heeft gereden. "Het niveau ligt veel hoger dan ik ook heb meegemaakt."