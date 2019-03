Schaatser Douwe de Vries: ‘Hoe meer wij aan dopingcontroleurs geven, hoe beter’

Het overgrote gedeelte van de schaatsers is al op vakantie, maar Douwe de Vries zette zich de afgelopen twee dagen nog in voor de belangen van zijn collega’s. Voor het eerst was hij aanwezig bij het jaarlijkse congres van het mondiale antidopingbureau Wada in Zwitserland. Het is als nieuw lid van de atletencommissie van de internationale schaatsunie ISU een van zijn taken. “Het probleem doping oplossen blijft zo moeilijk.”

Eigenlijk is alles nieuw. Niet alleen voor De Vries, die in februari werd verkozen, ook voor de atletencommissie zelf. Die bestaat bij de schaatsunie pas twee jaar. Vorig jaar was er bovendien weinig contact tussen de atleten en de medische commissie die verantwoordelijk is voor de dopingcontroles vanuit de ISU, aldus De Vries.

Dus vond de ISU het ook noodzakelijk dat er iemand van de atletencommissie bij het jaarlijkse congres in Zwitserland was. En zo bevond De Vries zich aan de oevers van Lac Léman. “Het was wel pittig, de helft van de tijd vroeg ik me af waar een afkorting voor stond.”

‘Laten we eerlijk zijn: geen enkele sporter gebruikt graag doping’

Doping blijft een belangrijk onderwerp in de sport. Onlangs nog, toen in Oostenrijk langlaufers werden betrapt en in Duitsland een dopingarts werd opgepakt. Het Wada is een wereldwijde organisatie, met regels die voor bijna elke sport gelden. De Vries: “Uiteindelijk bleef dit vrij globaal. Wat wel goed was, is dat er voor het eerst een document komt waarin duidelijk te lezen is wat de rechten van de sporter zijn.”

Binnen de schaatssport is doping een gespreksonderwerp. Dit schaatsseizoen verschenen verhalen over het nogal vrije gebruik van het schildklierhormoon Thyrax. De Volkskrant publiceerde vanaf december meerdere verhalen over vermeende bloeddoping.

De Vries kan er vanuit de ISU niet veel over zeggen. De Vries kan dat wel als sporter. “Supergoed dat ze dit soort verhalen zoeken. Die deadline voor het aanklagen van sporters kan mij niet lang genoeg zijn. Zo kan je het tot in lengte van jaren uitzoeken mensen misschien veroordelen. We moeten constructief onze sport verbeteren.”

Denkpatroon Die deadline voor het aanklagen van sporters kan mij niet lang genoeg zijn In Lausanne bekeek hij het probleem in gesprek met andere atleten ook van een andere kant. Het ging ook over preventie, vertelt hij. “De discussie hier ging bijvoorbeeld ook over het crosscountry of het fietsen. In dat soort sporten zijn mensen vaker geneigd te denken dat hun concurrenten het ook doen en dat de enige manier om aansluiting te vinden is om doping te gebruiken. Dat is een denkpatroon waar je sporters zo ver mogelijk vanaf wil houden.” “Laten we eerlijk zijn: geen enkele sporter gebruikt graag doping. Er is niemand die gaat zeggen dat ze graag twintigduizend euro betalen om te sporten. Alleen denken zij dat dat de enige mogelijkheid is.” Maar hoe krijg je dat denkpatroon weg? De Vries: “Dat is heel interessante materie. Pas je een tactiek van bang maken toe? Of is dat als een afbeelding op een pakje sigaretten waar mensen die roken zich niets van aantrekken? Je moet beseffen dat de dopingautoriteit er niet is om per se de slechterik te pakken. Het is óók om schone sporters een eerlijk speelveld te bieden. Atleten te beschermen tegen valsspelers. Die kant zou het op moeten.” De Vries ziet dat als een van zijn taken voor het komende jaar. “Ik ga wel proberen om de medische commissie die zich hiermee bezighoudt zoveel mogelijk assistentie te verlenen. En hoe meer wij als sporters aan de autoriteiten geven, hoe beter zij hun werk kunnen doen. Dat moet de trend worden.”

