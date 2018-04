Schaakgrootmeester Fabiano Caruana: Van onhandelbaar kind tot succesvol 'feestbeest'

Het is moeilijk voor te stellen bij Fabiano Caruana. De Amerikaanse schaakgrootmeester, die deze week het kandidatentoernooi in Berlijn won en in november de uitdager is van regerend wereldkampioen Magnus Carlsen, was vroeger een onhandelbaar kind. "Ik had wat disciplinaire problemen", zei Caruana er zelf eens over.

Schaken was de perfecte remedie voor Caruana. Zijn Italiaanse ouders, die de oversteek hadden gemaakt naar Amerika, waren ten einde raad toen de vijfjarige Fabiano Luigi Caruana zijn zoveelste uitbarsting had gehad op de basisschool in Park Slope, een wijk in Brooklyn, New York. Doe hem op schaken, had de leraar voorzichtig aanbevolen. Daar wordt hij rustig van. En zo geschiedde.

Ik heb de partijen van alle grote Amerikaanse spelers bestudeerd. Vooral die van Fischer Fabiano Caruana

Zijn route naar succes, dinsdag resulterend in de eindoverwinning op het kandidatentoernooi (waarbij acht grootmeesters bepaalden wie het mag opnemen tegen wereldkampioen Carlsen), is niet makkelijk geweest. Caruana beleefde een turbulente jeugd. Toen hij een talentvol schaker bleek en al op zijn veertiende grootmeester werd, stond alles in het teken van de sport. Vanuit New York keerde hij met zijn ouders terug naar Europa, waar hij in Madrid, Boedapest en Lugano met de beste schaakcoaches samenwerkte.

De Italiaanse schaakbond verleidde Caruana, die de dubbele nationaliteit heeft, even voor Italië uit te komen, maar hij draaide die beslissing snel terug. In Amerika, waar zakenman (en schaakliefhebber) Rex Sinquefield miljoenen in de schaaksport heeft gepompt, zijn de omstandigheden beter voor schakers. Caruana heeft fysiek, technisch en psychologisch de beste begeleiders tot zijn beschikking. Financieel mag hij ook niet klagen. De overwinning in Berlijn leverde hem ruim 90.000 euro op.